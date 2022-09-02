Şırınga Özlem'den yeni şırıngalık! Gülme garantili

Özlem Gürses hükümeti eleştirmek için vites yükseltti. Yeni iddiası ile yine gazeteciliğini konuşturdu.

AK Parti 'unutulma hakkı' getirdi

Gürses youtube kanalında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 'unutulma hakkı' getirerek sosyal medya ve internet AK Parti'ye yakın olan kişilerin bilgilerini sildirdiğini iddia etti.

Tüm dünyanın evrensel ilkesi olan 'Unutulma hakkı'nı AK partinin getirdiğini, ortaya atan Gürses, yine kendine güldürtmeyi başardı.

MHP'lilerin Bahçeli için hemşire dövdüğünü iddia etmişti

Gürses daha önce yaptığı bir açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşıyı biraz sert yaptığı için kapının önünde hemşireyi dövdüler. Hemşirenin adını da veriyorum, "Gülnaz Şırınga" diyerek herkesi güldürmüştü.