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Gündem Şırınga Özlem'den yeni şırıngalık! Gülme garantili
Gündem

Şırınga Özlem'den yeni şırıngalık! Gülme garantili

Daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iğne yapan hemşirenin dövüldüğünü iddia eden Özlem Gürses'in son iddiası yok artık dedirtiyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 03:26:00 - 2022-09-02 03:31:09

Özlem Gürses hükümeti eleştirmek için vites yükseltti. Yeni iddiası ile yine gazeteciliğini konuşturdu.

AK Parti 'unutulma hakkı' getirdi

Gürses youtube kanalında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 'unutulma hakkı' getirerek sosyal medya ve internet AK Parti'ye yakın olan kişilerin bilgilerini sildirdiğini iddia etti.

Tüm dünyanın evrensel ilkesi olan 'Unutulma hakkı'nı AK partinin getirdiğini, ortaya atan Gürses, yine kendine güldürtmeyi başardı.

MHP'lilerin Bahçeli için hemşire dövdüğünü iddia etmişti

Gürses daha önce yaptığı bir açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşıyı biraz sert yaptığı için kapının önünde hemşireyi dövdüler. Hemşirenin adını da veriyorum, "Gülnaz Şırınga" diyerek herkesi güldürmüştü.

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