Şırınga Özlem Armağan Çağlayan'ı çıldırttı

CHP'nin yayın organı Halk TV'de sürekli skandallarla gündeme gelen ve vatandaşlar tarafından şırınga özlem olarak bilinen Özlem Gürses'in programını izleyen Armağan Çağlayan çıldırdı. Çağlayan, Özlem Gürses'e tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

"Özlem Gürses bir dinle yahu"

CHP'nin yayın organı Halk TV'deki Özlem Gürses'in yayınını izleyen Armağan Çağlayan adeta çıldırdı. Gürses'in konuklarının açıklama yapmasına izin vermediğini ve sürekli kendisinin konuştuğunu belirten Armağan Çağlayan tepkisini Twitter hesabından yaptığı açıklamayla dile getirdi. Çağlayan sosyal medya hesabından gösterdiği tepkisinde "Özlem Gürse bir dinle yahu. Bir izin ver. Konuğun cevap versin. Marifet çok konuşmakta değil. Dinleyip tam yerinde soru sormakta." ifadelerini kullandı.