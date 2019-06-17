Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı... Gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından ortak canlı yayına ilişkin yaptığı paylaşımla rezil oldu. Payzın, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rezil oldu. Vatandaşlar tepki gösterince tweetini sildi. Gazeteci Şirin Payzın Twitter hesabından 'Küçükkaya'da Binali Yıldırım'a "efendim ekonomi konuşalım biraz" Yıldırım "hayır hayır" şeklinde yaptığı paylaşımla rezil oldu. Payzın "Ben hayır duydum... Binali Yıldırım "hay hay demiş peki ben yanlış duydum..." diyerek geri adım attı. Payzın gelen tepkiler sonrası tweetini sildi.

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