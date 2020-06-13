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Gündem

Şirin Payzın'dan tepki çeken tweet

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii hakkındaki sözlerinden rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:49:00 -
Şirin Payzın'dan tepki çeken tweet

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ayasofya'nın ibadete açılması beni çok mutlu eder" dedi.

Erbaş'ın sözlerini paylaşan Halk TV sunucusu Şirin Payzın ise, tepki çeken ifadeler kullandı.

Payzın, Diyanet İşleri Başkanı hakkında, "Sürekli konuşan bir devlet memuru.. hayırlısıyla milletvekili olsa ..." diyerek tepki çekti.

Payzın'a gelen tepkiler şöyle:

@zekibahce: İşi konuşmak olan adama çok konuşuyor diyen sözde gazeteci, işi çöp toplamak, alt yapı, kanalizasyon yapmak olan arkadaşa bir gün 'ne çok konuşuyorsun işine bak' desene.

@zaridfulyas: E adam Diyanet İşleri Başkanı tabii ki konuşacak. Dini konularda Turizm Bakanı mı konuşsun ne istiyorsun Şirin?

@beyzade155: Siz herşeye maydanoz olurken gayet iyi. Diyanet İşleri Başkanı'nın Ayasofya Camisi hakkında konuşmasından neden rahatsız oldun?

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