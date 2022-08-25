Şirin Payzın'dan tarihi geri adım! 7 günün 3'ü geçti Şirin!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, mezun olup Peygamber Ocağı ordumuzda görev alacak olan jandarma subay ve astsubaylarına, "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın ve Ayetel Kürsi okuyun." sözleri laikçileri kudurtmuştu.

Gazeteci olduğunu iddia eden ancak manipülatörlüğe ve tetikçiliğe soyunan CHP yandaşı Şirin Payzın, Bakan Soylu'nun bu sözlerinin ardından çıldırdı. Sosyal medya hesabından Bakan Soylu'yu hedef alan Payzın "Burası laik bir ülke unuttu galiba… Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'dan okkalı cevap: Herkesi kendi şerefinizde sanmayın

Bakan Soylu ise Payzın'ın bu sözlerine cevap vererek şu ifadelerde bulunmuştu:

"Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok

Şirkette ben de yokum,

Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.

Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz.

Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir

Herkesi kendi şerefinizde sanmayın.

Şirin Payzın'dan kıvırdı: Biz soru soruyoruz ve cevap bekliyoruz

Şirin Payzın, Halk TV ekranlarından Bakan Soylu'nun açıklamaları karşısında kıvrandı.

Tetikçiliğini "Soru soruyoruz" ifadesiyle örtmeye çalışan Şirin Payzın, şu ifadelerle kıvırdı:

"Umarım Sedat Peker'in ifşaları ve başka kaynaklardan gelen bilgiler doğru çıkmaz. Savcılar devreye girsin ve bu iddiaları araştırsınlar. Biz de 'Gerçekten bu iddialar külliyen yalanmış' diyelim. Biz soru soruyoruz ve cevap bekliyoruz. Bakan Soylu, 'Benimle ilgili iddialar sonuna kadar araştırılsın' demişti ama olmadı. Nereden para aldıklarını bildiğimiz troller ayağa kalktı. Soylu açıklamasında niye 1 hafta süre verdi bilmiyoruz. Şerefliyim, kendimi yakarım, görevi bırakırım lafları Türk siyasetinde çok duyduğumuz şeyler. Bunları bırakalım."