Şirin Payzın'dan tarihe geçen kıvırma! "Yanlış anlaşıldı"

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Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın, Avukat Turgut Kazan'a Cumhurbaşkanının değişmesi ihtimali üzerine değerlendirmede bulunurken, niyetini dile dökerek, "Süleyman Soylu'yu cezalandırılmış şekilde içeride görme ihtimalimiz olabilir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Payzın'ın hadsiz sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek, "Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun tepkisinden sonra geri adım atan Şirin Payzın, sözlerinin kastının yanlış anlaşıldığını söyleyerek görülmemiş bir kıvırmaya imza attı.

Payzın, "Sayın Bakan, ifademdeki kastın bu olmadığı sizin de paylaştığınız düzeltmemden(yanlış anlaşılmasın diye) ve açıklamamdan anlaşılmış olmalı. Sözlerimin mesajı hukukun bir gün herkese lazım olacağıdır. Hukukun siyasetten arındırılarak bağımsız olması hepimizin arzusu ve ihtiyacıdır." mesajını paylaştı.