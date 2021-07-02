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Gündem Şirin Payzın'dan şaşırtan eşcinsel tepkisi! O bile isyan etti
Gündem

Şirin Payzın'dan şaşırtan eşcinsel tepkisi! O bile isyan etti

Eşcinsel sapkın Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün otomobilinin camını açarak maganda tavırlarla silah sıkmasına tepki gösteren Şirin Payzın, sapkın Murat Övüç'e isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 19:57:00 - 2021-07-02 20:36:32

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada paylaştığı videoları ile adeta zehir saçan eşcinsel sapkın Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobili ile seyir halindeyken bir video paylaşmıştı. Övüç bir eli ile direksiyunu tutarken diğer eli ile de camdan dışarıya şuursuzca kurşun yağdırdı. Sosyla medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.

'Aramızda gezmeye devam mı edecek?'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şirin Payzın, Burakcan Övüç'e sert tepki gösterdi. Payzın, "Kim bu iğrenç maganda. Bu adam aramızda gezmeye devam mı edecek? Katil olmaya aday bu kişi hakkında işlem yapmayan bundan sonra o silahla işlenecek suça da ortaktır." dedi.

'Neden ünlü olduğu belli olmayan tipler'

Bugüne kadar eşcinsel seviciliği yaptığı açıklamaları ile gündeme gelen Payzın bile sosyal medyada zehir saçan eşcinsel sapkın Murat Övüç'e tepki gösterdi. Payzın, "Murat Övüç kim? Ne yaptığı, nereden para kazandığı, neden ünlü olduğu belli olmayan tipler." ifadesini kullandı.

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