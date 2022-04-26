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Gündem Şirin Payzın'dan küstah çıkış! Haddini bil edepsiz
Gündem

Şirin Payzın'dan küstah çıkış! Haddini bil edepsiz

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, AB'nin Osman Kavala'nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapse mahkum edilmesine tepkisini hafif bularak "Lafla olmaz. Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 13:46:00 -
Şirin Payzın'dan küstah çıkış! Haddini bil edepsiz

Osman Kavala Gezi Parkı davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise aynı suçtan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Roth Baerbock kararı "kişisel intikam" diye nitelendirerek haddi iyice aşarak Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Alman Deutsche Welle'in haberini alıntılayan Payzın şu ifadeleri kullandı: "Hadi oradan .. Koştura koştura yine Ankara’ya gelip Ukrayna için sıraya dizildiniz.. Sert tepki lafla olmaz.. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin."

KAYNAK: HABER7

 

 

 

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