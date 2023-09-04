Şirin Payzın'dan Ali Koç'a A Milli Kadın Voleybol takımı tepkisi! Bir anda Fenerbahçelilerin hedefi haline geldi
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şirin Payzın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının maçına gitmemesi sebebiyle eleştirince bir anda sarı lacivertli taraftarların hedefi haline geldi.
Payzın, A Milli Kadın Voleybol takımın Sırbistan'daki maçına gitmeyen Ali Koç'u sosyal medya hesabından eleştirdi.
Mesajına, "Sorum var!" d,ye başlayan Payzın, şu ifadeleri kullandı:
Dün akşam Avrupa Şampiyonu olan Voleybol Milli takımımızda benim bildiğim 4 Fenerbahçeli oyuncu var.. Fenerbahçe Başkanı‘nın final maçına gitmesi gerekmez mi?? Avrupa Şampiyonluğu final maçını yerinde izleyip destek vermesi gerekmez mi? Fenerbahçe Başkanı sadece futbolcuların başkanı mıdır?
Şirin Payzın mesajı sebebiyle Fenerbahçe taraftarının hedefi haline geldi.
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