Şirin Payzın 6'lı masaya isyan etti! 'Bırak saçma toplantıları, saçma konuşmaları'

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Şirin Payzın, moderatörü olduğu Halk TV canlı yayınında 6'lı masaya isyan etti.

6'lı masadan vatandaşı tatmin edecek somut açıklama çıkmadığını söyleyen Payzın, "Bunlar emin olun sokaktaki insana hiçbir şey söylemiyor. Sokaktaki insan bu üst büyük tanımlamaları, bu çerçevesi geniş geniş ifadeleri hiçbir şey anlamayarak takip ediyor." dedi.

'Bırak saçma toplantıları'

Vatandaşın somut sonuçlar beklediğini söyleyen Payzın, "Vatandaş şunu bekliyor: Arkadaş, 6'lı masa mısın? Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları. Sen bana bir şeyi somut bir şekilde ortaya koy. Bana güven ver. Ben bu adamları yollayacağım. Sen bunları geldiğinde çözecek misin?" ifadelerini kullandı.

Program konuğu HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'a da aynı eleştiride bulunan Şirin Payzın şöyle devam etti:

Bu beklenti aslında sizden de var. Millet şunu anlayamıyor, bunlar 6'lı masada oturup konuşuyorlar. Orada da HDSP ile TİP var. Buranın konuşmasından da bir şey çıkmıyor, oranın konuşmasından da.. Bunlar hiçbir zaman birbirleri ile konuşmuyorlar. Mesele bu. Burada ne siz ne de 6'lı masa insanların kafasını netleştirememiş durumda.