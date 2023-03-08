  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara uyarı: Sakın içmeyin

Depremlerde hasar alan 5 katlı bina yıkıldı

Türkiye stratejilerini yerle bir etti... Fransa'nın yeni hamlesini böyle duyurdular

Büyük tartışma çıktı! Yıldız Tilbe'nin Kadınlar Günü mesajı gündem oldu

6'lı masada bu kez HDP krizi! Akşener'in sözlerine CHP'nin yeşil ışık yaktığı HDP'den cevap: İşine baksın!

Batı medyası böyle duyurdu: Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler

Altın, dolar takip edilirken Mehmet Ali Yıldırımtürk son tahminini yaptı: 60 lira birden artacak

Son 14 yılın en yükseği! Japonya'nın adını hiç böyle duymamıştınız

ABD basını dünyaya resmen itiraf etti! İşte Bayraktar TB2 SİHA'ları diğer rakiplerinden ayıran o özelliği

Ramazan Kurtoğlu şok etti: Önümüzdeki günlerde tilkiye bile 'vay anasını' dedirtecek şeyler olacak
Gündem Şirin Payzın tehditler savurdu! 'Son iki ayınız kaldı'
Gündem

Şirin Payzın tehditler savurdu! 'Son iki ayınız kaldı'

Türk toplumunun kutsallarına defalarca dil uzatıp teröristlere başsağlığı dileyen Şirin Payzın bu defa da AK Parti'ye oy verenleri tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 21:18:00 -
Şirin Payzın tehditler savurdu! 'Son iki ayınız kaldı'

CHP'li Halk TV'deki programlarda defalarca haddi aşan ifadeler kullanan Şirin Payzın 6'lı masanın adayını ilan etmesi ve İYİ Parti'nin masaya geri dönmesi sonrası zafer havasına girerek seçim sonrası için AK Partili seçmeni hedef aldı.

İntikam zihniyetiyle şimdiden açık mesaj veren Payzın Ak Parti seçmenini "trol" olarak etiketledi.

Son 2 ayınız var diyen Payzın "Troller için de hazin durum .. son 2 ay.. sonra uğraş dur.. Ben aslında para için yaptım de.. Ailem CHP li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan .. Zor yani.." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a sert tepki!
Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a sert tepki! "Soros'un operasyon çocukları"

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a sert tepki! "Soros'un operasyon çocukları"

Şirin Payzın'dan tarihe geçen kıvırma!
Şirin Payzın'dan tarihe geçen kıvırma! "Yanlış anlaşıldı"

Medya

Şirin Payzın'dan tarihe geçen kıvırma! "Yanlış anlaşıldı"

Süleyman Soylu'yu hapiste görmek istediğini söylemişti! Şirin Payzın'a büyük şok" target="_blank">
Süleyman Soylu'yu hapiste görmek istediğini söylemişti! Şirin Payzın'a büyük şok
Süleyman Soylu'yu hapiste görmek istediğini söylemişti! Şirin Payzın'a büyük şok

Medya

Süleyman Soylu'yu hapiste görmek istediğini söylemişti! Şirin Payzın'a büyük şok

Payzın'ın payladığı Davutoğlu'ndan cılız cevap
Payzın'ın payladığı Davutoğlu'ndan cılız cevap

Gündem

Payzın'ın payladığı Davutoğlu'ndan cılız cevap

Şirin Payzın'dan insanlık dışı deprem paylaşımı!
Şirin Payzın'dan insanlık dışı deprem paylaşımı!

Gündem

Şirin Payzın'dan insanlık dışı deprem paylaşımı!

Payzın’ın o sözlerine Halk TV sunucusu bile isyan etti! Sen insanı delirtirsin Şirin
Payzın’ın o sözlerine Halk TV sunucusu bile isyan etti! Sen insanı delirtirsin Şirin

Gündem

Payzın’ın o sözlerine Halk TV sunucusu bile isyan etti! Sen insanı delirtirsin Şirin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23