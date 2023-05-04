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Medya Şirin Payzın SİHA reklamından rahatsız oldu
Medya

Şirin Payzın SİHA reklamından rahatsız oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-04 02:30:00 -

CHP'ye yakın Halk TV'de Şirin Payzın canlı yayında SİHA reklamından rahatsız olduğunu açıkladı.

AK Parti, belgesel niteliğinde vatandaşların duygusal yönüne hitap eden, yerli ve milli savunma sanayiinin Türkiye'yi getirdiği noktayı özetleyen reklam filmlerini televizyon kanalları ve sosyal medya platformlarından yayınladı.

Payzın rahatsız oldu

Söz konusu reklamlar CHP tarafından fonlanan Halk TV'de rahatsızlığa neden oldu. Kanalın sunucularından Şirin Payzın, "Verdikleri bütün ilanlar devletin İHA-SİHA'larıyla ilgili." diyerek rahatsızlığını ifade etti. Payzın, "Öyle reklam filmleri hazırlamışlar ki İHA-SİHA'larla köylerinizi koruduk diyorlar. Getirdikleri nokta terörle mücadele." dedi. AK Parti'nin köylü ve muhafazakarlara hitap eden reklamlar yaptığı iddia eden Payzın, "Bugüne kadar Türkiye''nin hiç savunma sanayii olmamış sanki" diye konuştu.

Payzın'ın AK Parti'nin reklamlarını hedef aldığı sözleri şöyle:

"Verdikleri bütün ilanlar devletin İHA-SİHA'larıyla ilgili. Öyle reklam filmleri hazırlamışlar ki İHA-SİHA'larla köylerinizi koruduk diyorlar. Getirdikleri nokta terörle mücadele. Sanki sadece onlar yapıyorlar. Bugüne kadar Türkiye'nin hiç savunma sanayii olmamış, ilk defa saray sayesinde olmuş gibi. Bunu ana akım dediğimiz popüler dizilerin önüne konuyor. TRT'nin yaptığı yayınları propaganda yayınları var. Şu öğretmeni şu şehitleri unutmadık diyorlar. Köylere ve muhafazakar kesimlerine yönelik inanılmaz propagandaları var. Muhalefet gelirse FETÖ'cüler gelir mi diye söylüyorlar."
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