Şirin Payzın seni de ilgilendiriyor bu sözler! Soner Yalçin solak mahallesine fena çaktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Afrika ülkesine ziyarete gitmesi, Türkiye lehine bir gelişme ciğerlerine oturan solakları yine rahatsız etti.

Erdoğan’ın 3 Afrika ülkesiyle, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalamasını hazmedemeyen muhalif kesim, yine akıl ve mantık dışı yorumlarda bulundu.

Solak mahallenin azılı propagandacılarından medya artığı Şirin Payzın, Erdoğan’ın Afrika ziyaretlerini diline dolamış ve ‘israf’ edebiyatı yapmıştı. Payzın, “Mesela bu ziyaretlerin amacı nedir? Davet edilmiş! Ülkede gırtlağa kadar ekonomik kriz var. Afrika turuna çıkılıyor. Kimin parasıyla? Halkın. O uçağın 3 Afrika ülkesini turlamasının bedeli devlete kaç lira? Üstüne diğer masrafları koyun. Başa dönelim niye gidiyordu? Hiç davet edilmiş” ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa ve Amerika ziyaretlerine ses çıkarmayan Payzın’ın konu Afrika olunca rahatsız olması ise kafatasçı zihniyetini gözler önüne serdi.

Soner Yalçın'dan Payzın'a tokat

Öte yandan Payzın gibi azılı solaklara kendi mahallelerinden bir isim olan Soner Yalçın’dan sert eleştiriler geldi.

Afrika ile Türkiye arasındaki son 20 yılda yaşanan gelişmeleri ele alan Yalçın, kıtanın önemine vurgu yaptığı bugünkü yazısında solak kesim içerisinde “AKP iktidarı gitsin de isterse ülke yangın yıkılsın” diyen bir kesimin olduğunu belirtti.

İşte Soner’in o yazısı;

Bir yer düşünün ki:

Dünya krom rezevlerinin yüzde 98'ine…

Dünya kobalt ve platin rezervlerinin yüzde 90'ına…

Dünya tantalit rezervlerinin yüzde 70'ine…

Dünya koltan mineralinin yüzde 70'ine

Dünya manganez rezevlerinin yüzde 64'üne…

Dünya altın rezervlerinin yüzde 50'sine…

Dünya elmas rezervlerinin yüzde 30'una sahiptir

Dünya uranyum rezervlerinin üçte ikisine sahip!

Burası, 54 ülkeden oluşan Afrika kıtası…

Afrika merkezli Afrasia Bank 2018 Afrika Varlık Raporu'na göre, 2007-2020 dönemini kapsayan süreçte Afrika'nın ekonomik varlığı yüzde 15 oranında arttı. Tahminler Afrika'nın ekonomik varlığının 2027 yılı sonunda yüzde 34 artacağı yönünde.

Bu nedenle kimi ülkeler Afrika'ya akın ediyor. Örneğin, McKinsey&Company 2017 Raporu'na göre Afrika'da faaliyet yürüten Çinli firma sayısı 10 binin üzerinde! Çin'in Afrika yatırımları 360 milyar doları aştı…

Çin yatırımlarının Asya dışında aktığı en yoğun kıta, Afrika…

Afrika'da yaşayan bir milyonun üstünde Çinli nüfus var.

Yükselen ekonomi olarak Çin'in, küresel enerji rezervlerinin yüzde 30'unu elinde tutan, mineraller ve metaller açısından zengin Afrika'ya yönelmesi şaşırtıcı değil. Ancak mesele sadece bu değil:

Kıtanın 25 yaş altı yoğun nüfusunun 2050 yılında Çin ve Hindistan'ı geçecek olması Çin için hem ucuz işgücü deposu hem de önemli bir pazar kazanması demek.

Keza: Çin, jeopolitik mücadele alanını da Afrika'ya taşımak istiyor. Afrika, enerji hatlarının güvenliği, deniz ticaretinin yolunda ilerleyebilmesi açısından stratejik öneme sahip. Vs.

Özetle Afrika kıtası çok açıdan önemli…

Gelelim bize…

ÇEKİM ALANIMIZ

Yıl, 2002

Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz vardı.

Yıl, 2021.

Afrika'da 43 büyükelçiliğimiz var.

Yıl, 2002.

Ekonomik ilişkilerimiz 4.3 milyar dolar seviyesindeydi.

Yıl, 2020.

Ekonomik ilişkilerimiz 25,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. (Ki, Sahraaltı Afrika ülkeleriyle 2003 yılında 1,35 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2020 yılında 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Salgın koşullarına rağmen, 2020 yılında ticaret hacminin istikrarlı düzeyde tutulması başarıdır.)

Başta müteahhitlik olmak üzere Türk özel sektörünün üstlendiği proje hacmi hızla büyüyerek Afrika'da 71,1 milyar dolar düzeyine ulaştı. 45 Afrika ülkesiyle iş konseyleri kuruldu.

THY, Afrika'da 39 ülkede 60 noktaya uçuyor. Ki yakın gelecekte kargo hizmetleriyle de Afrika'nın en büyükleri arasına girmesi bekleniyor.

TİKA, 22 program koordinasyon ofisiyle Afrika genelinde faaliyet gösteriyor.

Uzatmayayım. Bu sebeple:

Afrika ülkeleri de Türkiye ilgisine kayıtsız kalmadı; 2008 yılının başında 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 37'ye çıktı.

Erdoğan, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde 27 Afrika ülkesine gitti. Bazı ülkelere birden fazla ziyarette bulundu. Erdoğan, pazar günü dört günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna çıktı.

Bunları yazmamın nedeni pek sandığınız gibi değil; Kılıçdaroğlu'nun bir ziyaretini yazmak istiyorum.

DEVLET ADAMLIĞI

Obskürantizm:

Fransızca “karanlıkçılık” anlamına gelir.

İnsanlığın büyük yıkımlarından sonra bilgi-gerçeklik önemini kaybeder, inanma ihtiyacı dışa vurur. Bu dönemde dogmatizm, akıl dışılık her alana sirayet eder, iradesi zayıf olanlar yaşarken çürür…

Bilgisizliğin kasıtlı olarak yüceltilip, sürekli körüklenmesi olan obskürantizm, sosyal medya aracılığıyla insanlarımızı teslim aldı!

“AKP iktidarı gitsin de isterse ülke yangın yıkılsın” havasınlar! İnanılacak gibi değil; “bizim mahalledeki” kimilerini de obskürantizm teslim aldı. Örneğin, dövizde olağanüstü artış mı var bunlar mutlu görünüyor!

Bin kez yazıyoruz; iktidarlar gelir geçer, kalıcı olan devlettir-vatandır.

Bunu bilen Kılıçdaroğlu'nun piyasa spekülasyonlarının önüne geçmek için ekonomi kurmaylarını yanına alıp Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret etmesi son derece anlamlıydı. Devlet adamlığı budur…

Afrika'yı stratejik yatırım alanı olarak görmenin miladı 1998 yılıdır. AKP iktidarı bunu sürdürerek çok iyi yaptı. Bu bir devlet politikasıdır. Gelecek iktidarlar da eminim bunu sürdürecektir; devlette devamlılık esastır…

Her konuda “mahalleler” arası gerilim- kavga çıkarmak isteyenlere izin vermeyiniz lütfen.