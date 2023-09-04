Şirin Payzın ile Oda TV arasında Ali Koç kavgası!

Payzın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sorum var! Dün akşam Avrupa Şampiyonu olan Voleybol Milli takımımızda benim bildiğim 4 Fenerbahçeli oyuncu var.. Fenerbahçe Başkanı‘nın final maçına gitmesi gerekmez mi?? Avrupa Şampiyonluğu final maçını yerinde izleyip destek vermesi gerekmez mi? Fenerbahçe Başkanı sadece futbolcuların başkanı mıdır?" dedi.

Oda TV Payzın'ın açıklamalarını haberleştirirken, "Şirin Payzın'ın hedefinde Ali Koç var" ifadelerini kullandı.

Oda TV'nin haberini alıntılayan Payzın, öfkelenerek şunları söyledi:

Hedef göstermek sizin işiniz Oda TV. Çok da başarıyla yapıyorsunuz.. Ben ise gazeteci olarak soru sordum .. Gazetecilerin işi soru sormaktır hatırlatmakta yarar var.



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