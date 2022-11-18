Sırf Erdoğan’ı suçlamak için… Davutoğlu’ndan skandal algı operasyonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Satılan devlet uçağında uyuşturucu taşındı" diyerek akılalmaz bir algı operasyonuna girişti. Kendi başbakanlığı döneminde devlet envanterinden çıkarılma kararı alınan ve özel bir şirkete satılan uçak, söz konusu şirket tarafından kiralanmış ve kiralayan İspanyol turistin yanında uyuşturucu olduğu belirlenmişti. Davutoğlu'nun tüm bilgileri gizleyerek Erdoğan hükümetine çamur atmak için devletin uyuşturucu taşıdığı algısı oluşturmaya çalışması büyük tepki çekti.

Akit TV'de Murat Şahin'in sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Davutoğlu'nun algı dolu çıkışını değerlendirdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Turgut Özal döneminde satın alınan bir uçaktan söz ediyoruz. Nisan ayında uçağın ismi değiştiriliyor. Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde uçağın kuyruk numarası alınıp başka bir uçağa veriliyor. Yani, "Biz bu uçağı envanterden çıkaracağız" deniliyor. Savunma sanayiine devrediliyor ve 7 ay sonra Türkiye'de kurulu bir holdinge satılıyor.

O holding tarafından kiralandığı zaman bir İspanyol turist uçağı kullanıyor ve İspanyol turistin valizinde uyuşturucu bulunuyor.

Şimdi kalkıp, "Devlet uçağında uyuşturucu taşınıyor" derseniz, uçağın envanterden çıkarılma süreci Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında olduğu için birisi kalkıp, "Ahmet Davutoğlu da bu işin içinde mi?" diye sorar.

Ben sormam. İşi bilen birisi sormaz. Ben telefonumu legal olarak sattıysam, sattığım işi yanlış bir şey yaparsa ben sorumlu olur muyum?

Davutoğlu, kendi döneminde başlayan o prosedürün kendi döneminde başladığını gizleyerek sırf Tayyip Erdoğan'a kara çalmak için... kalktı ki yıllarca Tayyip Erdoğan'ın yanında çalışmışsın, uyuşturucunun u'sunu görmüş müsün? 20 yıldır devleti yöneten Tayyip Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla iftira atıyorsun.

Ağırıma gittiği için bu konuyu ön plana çıkardım.