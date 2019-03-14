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Şırdan nedir, hayvanın neresidir?

Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Adana'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivaline katıldı. Karatay, kentin yöresel lezzetlerinden 'şırdan dolması'nın çok önemli olduğunu ancak içerdiği pirinç nedeniyle az tüketilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, “Şırdan nedir, neyden yapılır?” sorularını araştırmaya başladılar. Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. İşte şırdana dair merak edilen detaylar...

14 Mart 2019 Perşembe 21:54
Şırdan nedir, hayvanın neresidir?

Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Adana'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivaline katıldı. Karatay, kentin yöresel lezzetlerinden 'şırdan dolması'nın çok önemli olduğunu ancak içerdiği pirinç nedeniyle az tüketilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, “Şırdan nedir, neyden yapılır?” sorularını araştırmaya başladılar. Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. İşte şırdana dair merak edilen detaylar...

Şırdan nedir?

Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Aynı zamanda sakatat yemeklerinden mumbar ve kokoreç gibi, Adana'da sıkça tüketilen ve Adana'nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı "şırdan dolmasıdır". Bu dolma hazırlanırken genelikle kuzunun şırdanı tercih edilir. Şekil olarak biraz sıra dışıdır. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Adana’nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı "şırdan dolması"dır.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:54
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