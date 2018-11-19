Sırbistan'dan Türkiye ve Rusya mesajı

Türk Akımı'nın deniz kısmının inşasının tamamlanması vesilesiyle İstanbul'da düzenlenen törene katılan Aleksandr Antiç, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le bir görüşme gerçekleştirdi.

"SIRBİSTAN VE BÖLGENİN ENERJİ GÜVENLİĞİNİ TEMİN EDECEK"

Sırbistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamaya göre Antiç, projenin Sırbistan'ın ve Avrupa'da uzanacağı bölgenin enerji güvenliğini temin edeceğini ifade etti.

Antiç, "Türk Akımı projesinin gerçekleştirilmesi, Avrupa'nın bu bölgesinin enerji güvenliğini temin edecek. Sırbistan, komşularıyla birlikte Türk Akımı'nın devam etmesini sağlamaya hazır" dedi.

"BÖLGE İÇİN STRATEJİK BİR ROL OYNAYACAK"

Antiç, Türk Akımı'nın bölgenin tamamı için stratejik bir rol oynayacağının altını çizdi.

Sırp bakan, "10-15 milyar metreküp Rus gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya uzanma ihtimali, enerji güvenliğinin sağlanması açısından ciddi bir şans. Proje, gaz ticaretinin ve gaza dayalı ekonominin geliştirilmesi için imkan sunuyor. Söz konusu ülkeler, Türk Akımı'na bağlanarak gaz transitinden önemli bir kar da elde edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlenmişti.

Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" derken Putin, projeye bu adı Erdoğan'ın verdiğini açıklamış ve Türk Akımı'nın 'yıkma değil yapma projesi' olduğuna vurgu yapmıştı.