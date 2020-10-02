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Dünya Sırbistan’daki Müslümanların siyasi depremden korkusu
Dünya

Sırbistan’daki Müslümanların siyasi depremden korkusu

Karadağ'da düzenlenen seçimlerden sonra Müslümanları hedef alan ırkçı saldırıların ardından Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar, yeni etnik çatışmaların tehlikesinden dolayı endişeli.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:29:00 -
Sırbistan’daki Müslümanların siyasi depremden korkusu

Sayıca fazlalığın Müslümanların olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesi; Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova sınırında bulunuyor. Balkanların diğer bölgelerinde siyasi depremler yaşandığında, etnik farklılıkların olduğu her yerde hissediliyor.

30 Ağustos'ta Karadağ'da yapılan seçimlerden hemen sonra Müslümanlar etnik ve dini saldırıların hedef tahtasına oturtuldu. Müslümanları hedef alan saldırganlar Karadağ'ın Pljevlja kentinde Müslümanlara ait ofislerin camlarını kırdı, şehrin ve çevresindeki kasabaların duvarlarına Srebrenitsa soykırımını öven yazılar yazıldı.

Sırbistan Islam Topluluğu Başkanı Mevlud Dudiç, bunun gerçekten endişe verici olduğunu Boşnaklar ve tüm normal insanlar Srebrenitsa soykırımından söz edildiğinde büyük ölçüde etkilendiklerinisöyledi.

Eski Yugoslavya'yı hedef alan savaşların en büyük hedefi Müslümanlardı. 1990'lı yıllarda Srebrenitsa'da 8 bin erkek ve erkek çocuğu Sırp milisler tarafından öldürüldü. Müslümanlar Sırbistan ve Karadağ'da da etnik şiddet kurbanıydı.

Sırbistan’ın Sancak bölgesinde savaş sırasında sayıları hala kesin olarak saptanamayan Sırp Müslüman öldürüldü ve binlerce kişi de ayrımcılığa uğradı. Faillerin çoğu 25 yıl sonra cezasız kaldı.

Sancak İnsan Hakları Komitesi'nden Semiha Kacar Euronews'e yaptığı açıklamada, adaletin hiçbir zaman sağlanamamasının Müslüman toplumu ile Sırbistan'daki Müslüman olmayan komşuları arasında önemli bir çatışma kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Semiha Kacar, Sancak'ta Boşnaklara karşı işlenen suçlarla ilgili somut anlamda hiçbir şey yapılmadığını ve bunun devlete karşı olan güveni zedelediğini belirtti.

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