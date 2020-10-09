  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sırbistan'da bakan yardımcısı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı
Aktüel

Sırbistan'da bakan yardımcısı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:20:57 -
Sırbistan'da bakan yardımcısı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

BELGRAD (AA) - Sırbistan Tarım, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı D.J.N. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlar Birimi'nin talimatı gerçekleştirilen polis operasyonunda rüşvet alan bakan yardımcısı D.J.N ile rüşvet veren D.C'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, D.C'nin uluslararası bir fon tarafından finanse edilen tarım alanında 2 yıl süreli bir hizmet alım sözleşmesi karşılığında bakan yardımcısına bu süre için aylık 1000 avro rüşvet verdiği belirtildi.

Aylar süren takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların, polisteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edileceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu
Dünya

Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile başlayan savaşa ilişkin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cum..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay