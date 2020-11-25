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Aktüel Sırbistan, Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğini geliştirmek istiyor
Aktüel

Sırbistan, Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğini geliştirmek istiyor

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, Türkiye'nin yalnızca Balkanlar'ın batısnda değil, küresel barış ve refahın korunmasına da önemli katkı sunduğunu ifade etti

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:49:56 -
Sırbistan, Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğini geliştirmek istiyor

BELGRAD (AA) - Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, savunma alanında Türkiye ile aralarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Stefanovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın özellikle donanım ve modernizasyon alanlarında savunma iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı ve bu hususta ilerleyen dönemde çalışmaların yoğunlaştırılması noktasında tarafların mutabık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, iki ülkenin bugüne kadar ortak tatbikatlara katıldığı hatırlatılırken eğitim alanında da karşılıklı başarılı adımlar atıldığı ifade edildi.

Bakan Stefanovic, Türkiye'nin yalnızca Balkanlar'ın batısında değil, küresel barış ve refahın korunmasına da önemli katkı sunduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde seyrettiğini ve bunun daha da gelişmesini güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Sırbistan ile Türkiye arasında savunma alanındaki iş birliğinin daha da gelişmesini hedeflediklerini kaydeden Stefanovic, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık ve dengeli bir savunma politikası izlemeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Stefanovic'i yeni görevinden dolayı tebrik eden Büyükelçi Bilgiç ise iki ülke arasındaki mevcut başarılı iş birliğinin ilerleyen dönemde daha da geliştirilmesi için iyi koşullara sahip olduklarını ifade etti.

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