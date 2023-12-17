Sırbistan sandık başına gidiyor

250 sandalyeli meclise girmek için 18 seçim listesinin adaylarının mücadele edeceği yarışta, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Sırp İlerleme Partisi, Avrupa Birliği’ne yakın, eski Belgrad Belediye Başkanı Dragan Djilas’ın liderliğini yaptığı Özgürlük ve Adalet Partisi ve milliyetçilerin yer aldığı Sırp Radikal Partisi öne çıkıyor.

Hem Vucic hem de partisi, oylara hile karıştırılmaya çalışıldığı iddialarını ve Vucic’in cumhurbaşkanı olarak tek bir parti için kampanya yürüterek anayasayı ihlal ettiği suçlamalarını reddetti. Ülkede mayıs ayında yaşanan iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefet erken genel seçim çağrısı yapmış, Vucic de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Öte yandan seçimlerde Kosova’da yaşayan Sırpların otobüsle oy kullanmaya gideceği bildirildi.

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