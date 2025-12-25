Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim düzenli olarak artıyor ve bölgedeki yeni bir huzursuzluk Rusya'yı harekete geçirebilir.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, daha sağlam bir destekle görev süresini uzatmaya çalıştığı parlamento seçimlerinden birkaç gün önce Çarşamba günü AFP'ye yaptığı açıklamada, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkilerini “normalleştirmeleri” gerektiğini söyledi.

Kurti 2021'den beri görevde ve Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan ile imzaladığı önceki anlaşmalar halen yürürlüğe girmiş değil.

Kurti, “Sırbistan ile ilişkileri normalleştirmemiz gerekiyor” dedi ve ekledi: “Ancak sizi tanımayan ve savaş sırasında işlenen suçları da kabul etmeyen komşu otoriter bir rejimle ilişkileri normalleştirmek oldukça zor”

İki komşu arasındaki gerilim düzenli olarak artıyor ve yeni bir huzursuzluk Rusya'ya bölgeyi istikrarsızlaştırma yönünde bir fırsat sunabilir.

Kurti, 2023 yılında Avrupa Birliği himayesinde imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak “Bir normalleşme anlaşmamız var” dedi ve ekledi: “Ülkeler arasında karşılıklı tanıma, en azından de facto tanıma anlamına gelen bu anlaşmayı uygulamalıyız.”

Ancak diyaloğun yeniden başlaması için Sırbistan'ın 2023 yılında Kosova'nın kuzeyinde bir saldırı planlamakla suçlanan Milan Radoicic'i teslim etmesi gerektiğini belirten Kurti, AB, Fransa ve Almanya'nın bu konuda Belgrad'a baskı yapacağını umduğunu söyledi.

Rus gölgesi, ABD ilişkileri

Rusya'nın gölgesi, Moskova ile bağlarını hiçbir zaman koparmayan ve enerji ihtiyacı için bağımlı olduğu Sırbistan ile ilişkiler üzerinde de beliriyor.

Kurti, iki ülke arasında “pek çok bağ olduğunu” ve Rusya'nın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya karar vermesi halinde “Batı Avrupa'ya doğru ilerlerken Sırbistan'ı müttefik olarak görebileceğini” söyledi ve ekledi: "bu da ülkemiz için endişe verici bir durum. Ancak bunun olmasını engellemek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz."

NATO'ya katılmayı umut eden Kosova, son aylarda Amerikan ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldırarak ve ABD tarafından sınır dışı edilen üçüncü ülkelerden 50 kadar göçmeni kabul etmeyi kabul ederek Washington ile ilişkilerini geliştiriyor. Ancak bu göçmenlerden şimdiye kadar sadece bir tanesi geldi.

Kurti, “Karşılığında herhangi bir mali yardım istemiyoruz” diye vurguladı ve ekledi: “Bunu bir ortak, bir müttefik, bir dost olan ABD'ye yardım etmek için yapıyoruz”.

Kurti ayrıca Avrupa ülkeleriyle de benzer anlaşmalar yapabileceklerini ifade etti.

Şubat 2025'te yapılan parlamento seçimlerinde yeterli sandalye sayısına ulaşamayan Albin Kurti, bölünmüş parlamentonun koalisyon kuramadığı 10 aylık siyasi çıkmazın ardından Pazar günü erken seçim kararı almak zorunda kaldı.

Kurti, "Kesin bir zafere ihtiyacımız var. Şubat ayında yüzde 42.3 oy aldık ve bu kez yüzde 50'yi aşmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Mepa News