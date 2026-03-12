  • İSTANBUL
Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi

Türkiye'den Bulgaristan'a gönderilen ürünlerde zararlı madde tespit edildi. Tespit edilen Okratoksin A (OTA) maddesi sonrası ürünler geri iade edildi.

#1
Foto - Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında, Bulgaristan’a gönderilen kuru incirler sınırda incelendi. Yapılan analizler sonucunda Okratoksin A seviyesinin kabul edilebilir sınırların üzerinde olduğu belirlendi.

#2
Foto - Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi

AB’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden bildirilen duruma göre, söz konusu ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilmeden geri gönderilmesine karar verildi.

#3
Foto - Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi

Zararları: Okratoksin A (OTA), mantarların (özellikle Aspergillus ve Penicillium türleri) ürettiği bir mikotoksindir. Yani, gıdalarda doğal olarak oluşabilen zehirli bir bileşendir. Genellikle kuru meyveler (incir, üzüm, hurma), tahıllar, kahve ve kuruyemişlerde bulunabilir.

#4
Foto - Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi

Böbrek hasarı: OTA, özellikle böbreklerde toksik etki yapabilir ve uzun süreli maruziyette böbrek yetmezliğine yol açabilir.

#5
Foto - Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi

Karaciğer etkisi: Karaciğer fonksiyonlarını bozabilir. Kanser riski: Uluslararası kanser araştırma kurumları OTA’yı muhtemel kanserojen olarak sınıflandırmıştır. Bağışıklık sistemi: Uzun süreli maruziyette bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

