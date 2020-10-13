Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den TürkAkımı açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad’ın Rus gazını Türkiye’ye ve Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattının Bulgaristan sınırından Macaristan sınırına kadar uzanan kısmının yapımını 2020 yılsonuna kadar tamamlayacağını belirtti.

Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko’yu Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda kabul eden Aleksandar Vucic, TürkAkım doğalgaz boru hattının Bulgaristan sınırından Macaristan sınırına kadar uzanan kısmının yapımının bu yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Yılsonuna kadar tamamlanacak

Sırp liderin ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “İkili, Sırp-Rus ilişkileri ve ikili işbirliği ile ilgili güncel konuları, özellikle de enerji alanındaki belirli anlaşmaların ve ortak projelerin hayata geçirilmesini ele aldı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Vucic, Büyükelçi Botsan-Harçenko'ya Sırbistan'ın doğalgaz boru hattını yılsonuna kadar tamamlayacağını bildirdi” ifadelerine yer verildi.

Vucic daha önce Sputnik’e demecinde Sırbistan’ın TürkAkım doğalgaz boru hattından ilk gazı bu yılsonuna kadar almayı umduğunu açıklamıştı.

TürkAkım projesi nedir?

Yıllık 31.5 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli TürkAkım projesi, Türkiye’nin gaz nakil sistemini doğrudan Rusya’daki en büyük gaz yataklarına bağlıyor ve ‘mavi yakıtın’ güvenli bir şekilde Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa’ya tedarik edilmesini sağlıyor.

Hat üzerinden Türkiye’ye gelen gaz buradan Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’ya sevk ediliyor. TürkAkım üzerinden gelen gazın pek yakında Sırbistan’a, ardından Macaristan ve Avusturya’ya ulaşması bekleniyor.

Açılışı Erdoğan ve Putin yapmıştı

TürkAkım, 8 Ocak 2020 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in yanı sıra Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle hizmete girmişti.