Sırbistan Cumhurbaşkanı açıkladı: Putin benden özür diledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinden özür dilediğini açıkladı.

Vucic, bu özrün sebebinin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olduğu belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkileri ve yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın, Vucic ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden bir fotoğrafı "Temel İçgüdü" filminden bir sahne ile kıyasladığı paylaşıma da değinen Vucic, Putin'in de Lavrov'un da bu paylaşım sebebi ile kendisinden özür dilediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisine, Rusya'nın bu paylaşımı onaylamadığını söylediğini ifade eden Vucic, Rusya'nın verdiği bu tepkinin kendisine ve Sırbistan'a gösterdiği saygının bir işareti olduğunu belirtti.

Kremlin özrü doğruladı

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Vucic'ten özür dilediğini doğruladı.

Geçtiğimiz hafta Vucic'in Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kosova ile imzaladığı ekonomi alanında normalleşme anlaşmasının içeriği ülkedeki muhaliflerce eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri de tartışmalara sebep olmuştu.

Oval Ofis'teki söz konusu görüntülerle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yorumda bulunmuştu.

Zaharova, Vucic'in ABD Başkanı Trump'ın karşısında oturduğu bir fotoğraf ile "Temel İçgüdü" filminden bir sahnenin fotoğrafını paylaşarak, "Eğer Beyaz Saray'a çağrıldıysanız ve oturacağınız sandalye adeta sizi sorgulayacaklarmışçasına yerleştirildiyse kim olursanız olun 2. fotoğraftaki gibi oturun." değerlendirmesinde bulunmuştu.