  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sırbistan: Azerbaycan-Ermenistan sorunu diyalog yoluyla çözülmeli

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:29:35 -
Sırbistan: Azerbaycan-Ermenistan sorunu diyalog yoluyla çözülmeli

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin anlaşmazlığın diyalog yoluyla tek taraflı adımlar atılmaksızın çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Vucic, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Silah ve askeri ekipman satışı konusunun ele alındığı görüşmede, Sırbistan'ın bölge ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıklara dahil olmayacağı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan üzüntü duyduğunu kaydederek, anlaşmazlığın diyalog yoluyla tek taraflı adımlar atılmaksızın çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sınırlarına saygı duyduklarına dikkati çeken Vucic, "Azerbaycan ile ilişkilerimiz ülkemiz için büyük önem arz ediyor. İş birliğimizin daha da ilerleyeceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Berat Albayrak'a yapılan istifa çağrısına Mahir Ünal'dan cevap
Gündem

Bakan Berat Albayrak'a yapılan istifa çağrısına Mahir Ünal'dan cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendiri..
Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!
Gündem

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? İçişleri Bakanlığı Kovid-19 kapsamında karantinaya alınan kişi sayısını ve detaylarını paylaşt..
CHP'de panik başladı! Kaftancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı
Siyaset

CHP'de panik başladı! Kaftancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı

Muharrem İnce'nin yeni parti hamlesi CHP'yi panikletti. Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İstanbul İl Başkanı Can..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı