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Dünya Sırbistan askeri tatbikat yapacak! Kosova'dan tepki
Dünya

Sırbistan askeri tatbikat yapacak! Kosova'dan tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-19 01:42:00 -
Sırbistan askeri tatbikat yapacak! Kosova'dan tepki

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Sırbistan’ın Kosova sınırı yakınında bugün düzenleyeceği askeri tatbikata tepki gösterdi.

Bakan Maqedonci, Sırbistan Ordusu tarafından düzenlenecek "Whirlwind 2024" tatbikatına ilişkin yerel basına açıklamalarda bulundu.

Maqedonci, Sırbistan'ın düzenleyeceği tatbikat kapsamında saldırı amaçlı kullanılan "kamikaze insansız hava araçlarını" test edeceğini söyledi.

Söz konusu tatbikatın, Sırp ordusunun şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikatlardan biri olduğunu belirten Maqedonci, “Tatbikatın yapıldığı zamanın ve tatbikatta kullanılan teçhizat ve silah sistemlerinin Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Sırbistan savunma ekipmanlarını değil, saldırı ekipmanlarını test edecek.” dedi.

Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik saldırgan yaklaşımının gerilimlerin devam etmesine neden olacağını vurgulayan Maqedonci, “Sırbistan bugüne kadar yaptığı tüm (askeri) eylemleri savunmaya yönelik hazırlık ve militarizasyon şeklinde kamufle etti. Her ne kadar kendi topraklarının güneyinde, Kosova sınırı yakınında 48 üs kurmuş olsa da tüm bu seferberliğin bölgenin savunmasını hazırlamak olduğunu ilan etmeyi sürdürdü. Sırbistan'ın, aralarında savunma amaçlı değil başkasına saldırı amaçlı kullanılan kamikaze insansız hava araçlarının da bulunduğu saldırı yeteneklerini test edeceğine şahit olacağız." dedi.

Sırbistan Ordusu tarafından bugün Kosova sınırı yakınındaki “Pester Geçici Eğitim Alanı”nda düzenlenecek "Whirlwind 2024" ortak taktik tatbikatı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Kosova yerel medyası, tatbikata NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) komutanının da katılacağı bilgisini paylaştı.
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