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Siyaset Şirazesi iyice kaydı! Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı
Siyaset

Şirazesi iyice kaydı! Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı

Atatürk Havalimanı millet bahçesi yapılacak. Binlerce ağaç dikilmesine karşı çıkarak Atatürk Havalimanı üzerinden yeni eylem planları yapmaya başlayan CHP’de şirazeler iyice kaydı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanının Katarlılara satıldığı algısı oluşturarak yabancı yatırımcıların tümünü tehdit etti!..

Yeniakit Publisher
2022-05-17 11:32:00 -
Şirazesi iyice kaydı! Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, artık işlevsiz olan Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak. Binlerce ağacın dikilerek millet bahçesi yapılmasına karşı çıkan CHP ve İYİ Partililer, söz konusu icraatın hayata geçirilmemesi için halka sokak çağrısı bile yaptı. Hükümete karşı insanları ayaklandırmak için her yolu deneyen muhalifler, Atatürk Havalimanı’nın Katarlılara satıldığı algısı da oluşturmaya kalkıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katarlılara yönelik Arapça tweet attı. Yabancı yatırımcıları tehdit eden Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faillerin hiçbirine, siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin.

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