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Dünya Sıraya girdiler... Joe Biden'dan 'Kovid-19 aşısı' kararı
Dünya

Sıraya girdiler... Joe Biden'dan 'Kovid-19 aşısı' kararı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:06:00 - 2020-12-18 22:09:04
Sıraya girdiler... Joe Biden'dan 'Kovid-19 aşısı' kararı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.

Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

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