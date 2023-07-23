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Teknoloji Sıradışı bir yıldız keşfedildi
Teknoloji

Sıradışı bir yıldız keşfedildi

Yeniakit Publisher
2023-07-23 21:27:00 -
Sıradışı bir yıldız keşfedildi

Astronomlar, bir tarafı hidrojenden ve diğer tarafı helyumdan oluşan bir beyaz cüce keşfettiler.

Milyarlarca yıl sonra, güneşimiz tüm yakıtını tüketip kırmızı bir dev haline gelecek sonrasında ise tüm katmanlarını kaybetmesinin ardından geride kalan tek şey beyaz cüce adı verilen yoğun bir çekirdek olacak. Bu kaderi galaksimizdeki yıldızların büyük çoğunluğu paylaşıyor.

Bu beyaz cüce iki farklı yüze sahip

Yıldızların geriye kalan çekirdeklerinin kütlesi Güneş’e denk olurken boyutları ise ancak Dünya ile eşdeğer oluyor. Ancak son zamanlarda gökbilimciler çok sıra dışı bir ölü yıldız örneği keşfettiler: Bir tarafı hidrojenden ve diğer tarafı helyumdan oluşan bir beyaz cüce.

İki yüze sahip olan bu beyaz cüce, adını ise iki yüzlü Roma tanrısı Janus’tan alıyor. San Diego’daki Palomar Gözlemevi’ndeki Zwicky Geçici Tesisi ve Hawaii’deki W. M. Keck Gözlemevi’nden alınan veriler kullanılarak ortaya çıkarılan bu beyaz cüce 15 dakikada bir kendi ekseni etrafında dönüyor. Araştırmacıların bu sayede ölü yıldızın her iki tarafını rahatça görme imkanı yakaladı.

Keşfedilen beyaz cücenin yüzeyi her iki tarafında da farklı özellikler sergiliyor. Araştırmacılar, bu son derece sıra dışı olayın, Janus’un beyaz cücelere özgü evrimsel bir aşamadan geçmesinden kaynaklanabileceğine inanıyor. Ancak daha önce bunun bir örneği görülmüş değil.

Araştırmacılar, bazı beyaz cüceler yüzeylerinde hidrojen baskınlığından helyum baskınlığına geçiş yaptığını ifade ederken, Janus’un da bu aşamadayken gözlemlerine yakalanmış olabileceği belirtiliyor. Ancak bu evrimin neden bu şekilde oluştuğu ise henüz açıklanabilmiş değil.
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Kaynak: Shift Delete

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