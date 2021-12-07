Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda kontrolü iyice kaybetti. Millet İttifakı'nın eridiğini gören ve ittifak içinde kendi arkasından iş çevrildiğini bilen Kılıçdaroğlu'nun sinirli tavırları, iyice dikkat çekmeye başladı. Dün Meclis'teki konuşması sırasında AK Parti hükümetine ezbere eleştirilerinden birini yaparken sesini yükseltip edepsizce el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, kamuoyunda büyük infiale neden oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Kılıçdaroğlu'nun hal ve hareketleri de masaya yatırıldı. Programda gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin, Kılıçdaroğlu'nun siniriyle doğru orantılı olduğunu belirtti.

"Seyirciler, bu sinir nereden geliyor, diyecekler." ifadesini kullanan Karahasanoğlu, Davutoğlu ile İmamoğlu arasındaki görüşmede, "Acaba CHP dışında nasıl bir yol izleyebiliriz?" sorusunun gündeme geldiğini söyledi.