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Siyaset Sıradaki kıvırtan Fatih Portakal... Erdoğan düşmanlığı solcuları dansöze çevirdi
Siyaset

Sıradaki kıvırtan Fatih Portakal... Erdoğan düşmanlığı solcuları dansöze çevirdi

Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokarak Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçi, Başkan Erdoğan'ın sert cevabı sonrası geri adım attı. FOX TV'nin eski ana haber sunucusu Fatih Portakal ise seviyesiz bir üslupla Başkan Erdoğan'ın kuru gürültü yaptığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 17:56:00 -
Sıradaki kıvırtan Fatih Portakal... Erdoğan düşmanlığı solcuları dansöze çevirdi

 yeniakit.com.tr 

Her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Avrupa ülkeleri ile gereksiz yere kavga ettiğini ve bu nedenle Türkiye ile Batı'nın arasının açıldığını söyleyen solak güruh, ağız değiştirdi.

Hadlerini aşarak Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye kalkan ve Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen 10 ülkenin büyükelçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu sonrası geri adım attı.

Rezil ve algı dolu gazetecilik hayatıyla tanınan Fatih Portakal ise fütursuzca Başkan Erdoğan'ı "blöf" yapmakla suçladı.

Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala ile ilgili küstah bir çağrı yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilerek ülkeden gönderilmeleri yönünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın blöf yaptığını iddia eden Portakal, sosyal medya hesabından seviyesiz bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin "kuru gürültü"den ibaret olduğunu, büyükelçilerin ise bunu bilmelerine rağmen diplomatik açıklamalar yaptığını ileri süren Portakal şunları kaydetti:

"Cidden o ülkeler yapabileceğini mi zannediyorlardı? Bence kuru gürültü olduğunu biliyorlardı. Yine de diplomatik açıklamalar yaptılar. Erdoğan’ın her zaman ki benzer, “eyyy” çıkışlarindan biriydi sadece! E tanıyoruz artık ülkeyi yöneten zihniyeti"

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