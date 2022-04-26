Şıracının şahidi bozacı! Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Soros artığı" Osman Kavala'ya sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kavala ile ilgili "Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davada müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Çünkü yargı bağımsız değil. Bu iktidar 5'li çetelerin iktidarıdır. Halkın, milletin değil, 5'li çetenin iktidarıdır. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri karar değil. Talimatla aldıkları kararlar. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz. Bu tür mahkemeleri çok gördük" dedi.