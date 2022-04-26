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Siyaset Şıracının şahidi bozacı! Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı
Siyaset

Şıracının şahidi bozacı! Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "Soros artığı" Osman Kavala'ya sahip çıkarak şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:07:00 -
Şıracının şahidi bozacı! Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı

 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Soros artığı" Osman Kavala'ya sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan  Kavala ile ilgili "Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davada müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Çünkü yargı bağımsız değil. Bu iktidar 5'li çetelerin iktidarıdır. Halkın, milletin değil, 5'li çetenin iktidarıdır. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri karar değil. Talimatla aldıkları kararlar. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz. Bu tür mahkemeleri çok gördük" dedi.

 

 

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