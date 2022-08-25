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Şıracının şahidi bozacı! Haddini aşan Gülşen’e FETÖ morali

FETÖ’nün kalemşörü firari Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İmam Hatip’lilere hakaret eden şarkıcı bozuntusu Gülşen’e sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 15:44:00 -
Şıracının şahidi bozacı! Haddini aşan Gülşen’e FETÖ morali

 YENİ AKİT / ANKARA 

Sahnede İmam Hatip’lilere hakaret eden şarkıcı bozuntusu Gülşen’e tepkiler yağarken FETÖ’nün firari kalemşörü Emre Uslu ise kendisine sahip çıktı. Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gülşen’in İmam Hatip’lilere sapık demediğini iddia etti.

Uslu yaptığı paylaşımda, “Gülşen LGBT’li, Alevi, Çerkes, Kürtlere, Müslüman, Ermeni, Menzilci, Cematçi gibi bir kimlik veya inanç grubuna “sapık” dese NEFRET suçu olurdu, ama İHL’lilere “sapık” demek (Gülşen böyle de demiyor) nefret suçu oluşturmaz. Çünkü İHL’li diye bir inanç, kimlik grubu yoktur” ifadelerini kullandı.

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