Şıracının şahidi bozacı! Bu gazeteyi okuyan babalar da Mine Söğüt ve Cumhuriyet gibi mi düşünüyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yapılan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan yaptığı konuşmada Cumhuriyet gazetesinin kalemşörlerinden Mine Söğüt'ün "Baba evini derhal terk edin kızlar" başlıklı yazısına sert tepki göstermişti.

Aile yapısını hedef alan Cumhuriyet yazarına sert çıkan Erdoğan, "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir. Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Söğüt'ü mağdur gösterme çabası

Erdoğan’ın gösterdiği tepki karşısında kuyruğu dik tutmaya çalışan Cumhuriyet, “Kadın kongresinde konuştu, Erdoğan Mine Söğüt’ü hedef aldı” başlığıyla bir haber yayınladı.

Kadınlar Günü üzerinden Türk toplumunun aile yapısını hedef alan Mine Söğüt’ü mağdur göstermeye çalışan Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı suçlayıcı bir dil kullandı.

Solak gazetenin yüzsüzlüğü ‘bu kadar da olmaz” dedirtti.