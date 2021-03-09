  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şıracının şahidi bozacı! Bu gazeteyi okuyan babalar da Mine Söğüt ve Cumhuriyet gibi mi düşünüyor?
Gündem

Şıracının şahidi bozacı! Bu gazeteyi okuyan babalar da Mine Söğüt ve Cumhuriyet gibi mi düşünüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Baba evini derhal terk edin kızlar” yazısı nedeniyle Mine Söğüt’e tepki göstermesi sonrası, Cumhuriyet gazetesi hala kuyruğu dik tutmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 13:59:00 -
Şıracının şahidi bozacı! Bu gazeteyi okuyan babalar da Mine Söğüt ve Cumhuriyet gibi mi düşünüyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yapılan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan yaptığı konuşmada Cumhuriyet gazetesinin kalemşörlerinden Mine Söğüt'ün "Baba evini derhal terk edin kızlar" başlıklı yazısına sert tepki göstermişti.

Aile yapısını hedef alan Cumhuriyet yazarına sert çıkan Erdoğan, "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir. Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Söğüt'ü mağdur gösterme çabası

Erdoğan’ın gösterdiği tepki karşısında kuyruğu dik tutmaya çalışan Cumhuriyet, “Kadın kongresinde konuştu, Erdoğan Mine Söğüt’ü hedef aldı” başlığıyla bir haber yayınladı.

Kadınlar Günü üzerinden Türk toplumunun aile yapısını hedef alan Mine Söğüt’ü mağdur göstermeye çalışan Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı suçlayıcı bir dil kullandı.

Solak gazetenin yüzsüzlüğü ‘bu kadar da olmaz” dedirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyice delirdiler!
Dünya

İyice delirdiler! "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız"

Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı farklı bir seviyeye çıktı. Hazımsız Yunan medyası, "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız" manşetiyle çı..
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Gündem

Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiği açıklandı.
Dün İstanbul'da kaybolmuşlardı! İki kardeşten acı haber geldi
Gündem

Dün İstanbul'da kaybolmuşlardı! İki kardeşten acı haber geldi

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş 4 yaşındaki Hasan Büyür ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyürevlerinin yakınlarındaki bir inşaatın suyla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay