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Kadın - Aile Şıra nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Şıra nasıl yapılır?

Şıra tarifi |Sağlık deposu olan şırayı evlerinizde son derece kolay bir yöntemle hazırlayabilirsiniz. Peki, şıra nasıl yapılır? | Şıra gerekli malzemeler | Kolay şıra tarifi | Denenmiş şıra tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:39:00 -
Şıra nasıl yapılır?

Şıra, fermante edilmiş üzüm veya elma suyuna verilen isimdir. Şıra ölçülü ve düzenli tüketildiğinde sağlık açısından son derece faydalıdır. Şıra; kalp sağlığından bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar pek çok yarar sağlıyor. Birkaç malzeme ile bu şifa deposunu evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Peki, şıra nasıl yapılır?

Şıra tarifi

Malzemeler:

  • 5 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı çekirdekli kuru siyah üzüm

Şıra nasıl yapılır?

Öncelikli olarak kuru üzümleri güzelce yıkayın.

Üzümleri bir havanda dövün.

Ardından üzümleri 1 litrelik konserve kavanozunun içerisine alın.

Kavanozun içerisine 5 su bardağı su ekleyin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Alüminyum folya ile kavanozun dışını iyice kapatın.

24 saat boyunca serin bir yerde kavanozu mayalanmaya bırakın.

24 saatin sonunda şırayı süzün. Bu işlem sırasında tülbent kullanmanız iyi olacaktır. Son kalan posayı da iyice sıkmayı ihmal etmeyin.

Süzdüğünüz şırayı bir şişeye doldurun ve buzdolabına kaldırın.

Şıra iyice soğuduktan sonra en az 12-13 saat sonra içebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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