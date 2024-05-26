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Dünya Sıra katillere destek veren Ursula von der Leyen'de! UCM'ye suç duyurusunda bulunuldu
Dünya

Sıra katillere destek veren Ursula von der Leyen'de! UCM'ye suç duyurusunda bulunuldu

Yeniakit Publisher
2024-05-26 19:44:00 -
Sıra katillere destek veren Ursula von der Leyen'de! UCM'ye suç duyurusunda bulunuldu

Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkkında, İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle UCM'ye suç duyurusunda bulundu.

GIPRI tarafından başlatılan girişimin başında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) eski Bağımsız Uzmanı Alfred de Zayas'ın kişisel internet sitesinde yayınladığı basın bildirisinde, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki suçlara iştirak ettiği gerekçesiyle AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında UCM'ye suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

VON DER LEYEN HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI İSTENDİ

Açıklamada, UCM'den, Von der Leyen hakkında soruşturma yapılması istendiği vurgulandı.

"Von der Leyen'in İsrail'e verdiği koşulsuz - askeri, ekonomik, diplomatik ve siyasi - desteğin, Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve devam eden soykırıma olanak sağladığına inanmak için makul gerekçeler mevcuttur" ifadelerine yer verilen açıklamada, Komisyon Başkanı olarak AB'nin İsrail ordusuna sağladığı askeri desteğe erişmesinde "etkili" role sahip olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Von der Leyen'in İsrail'e karşı ekonomik ve askeri yaptırımlarda bulunmadığı gibi, İsrail'e diplomatik destek verdiklerini içeren çok sayıda açıklamada bulunduğu bilgisine yer verildi.
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'İSRAİL'İN SUÇLARINDAN HABERDARDI'

Von der Leyen'in, İsrail'in işlediği suçlara yardım ve yataklık etmek suretiyle iştirak ettiğine dair bilgi sahibi olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu tarafından işlenen uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin her gün geniş bir şekilde kamuoyuna duyurulması, Birleşmiş Milletler'in resmi rapor ve belgelerinin zenginliği ya da en azından Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak 2024 tarihli soykırıma ilişkin ihtiyati tedbir kararı göz önüne alındığında, Bayan Von der Leyen bu tür suçlardan haberdar olduğu gerçeğinden kaçamaz." ifadesi kullanıldı.

Von der Leyen'in söz konusu suçların işlenmesini kolaylaştırmamak ve önlemek yükümlülüğü olduğu hatırlatılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu Başkanı, ilgili suçların işlenmesini önlemek için harekete geçmemiştir. Dolayısıyla ihmal yoluyla suç ortağıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Yorumlar

Anadolu

Hah, şöyle!!!! Müthiş!!! Birer birer hesap verecek, siyonistin gönüllü köleleri!!!

ata

ursula falan farketmez... doooğru hag.a... lahey yani... bize ermeni çamuru atarken iyiydi...
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