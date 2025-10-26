Sıra dışı yarışma! İşte Türkiye'nin en çirkin robotları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 4. Kötü Robot Yapma Yarışması, teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. HEBOCON 4. Kötü Robot Yapma Yarışması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Engineering Society of Eskişehir (ESOES) tarafından düzenlendi. ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 16 takım katılım sağladı. Yarışmacılar robotun iyisini değil, kötüsünü yapmak için birbirleriyle rekabet etti. Güzellik standartlarının aykırı olan ilginç teması ile dikkat çeken etkinlik, renkli görüntülere de sahne oldu.

Hayal gücü robotlara dönüştü

Sosyal medyada 'Kayzer' kullanıcı adıyla tanınan Şadi Kerim Bağlan, yarışmaya sunucu olarak katıldı. Katılımcıların en çirkin robotu yaparak yarışmayı kazanmaya çalıştıklarını anlatan Bağlan, "En çirkin robotu yapmak için önlerinde yapım sürecini gösteren bir şey yok. Sadece hayal güçlerini konuşturarak belirli bir çerçevede ilerlemeleri gerekiyor. Hem takım disiplini hem de hayal gücünün ön planda olduğu bir etkinlik içerisindeyiz" dedi.

Hem çirkin hem güçlü

Yarışmanın ilginç temasına değinen Bağlan, "Günümüzdeki güzellik standartlarının tam tersinde bir robot olursa bence çirkin olur. Zaten çirkin olması dikkat çekiyor. Normalde insanlar en güzeli ve en güçlüyü yapmaya çalışırlar. Bu yarışmamızın içerisinde çirkinlik dışında 'Sumo', yani robotların dövüştürüldüğü kısım da olacak. Yarışmacılarımız bir yandan en çirkini, bir yandan da en güçlüyü yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılar büyük bir heyecan yaşadı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Uçak Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Emirhan Pınar, etkinlikte yarışmacı olarak yer aldı. Takımıyla birlikte en çirkin robotu ortaya çıkartmaya gayret gösteren Pınar, şunları söyledi:

"Bugün buraya takım arkadaşlarımla beraber en çirkin robotu yapma hedefiyle geldik. Yarışmayı 1'inci olarak tamamlamak istiyoruz. Aslında takım arkadaşlarım bu yarışmaya önceden katılmışlar. Bu yıl ben ilk defa katıldım. O yüzden onlar benden daha tecrübeliler. Umarım 'çirkin' şeyler ortaya çıkarmış oluruz."

“Beynimizi farklı şekilde kullanmaya zorluyor"

Yarışmada çok keyifli zaman geçirdiğini dile getiren Pınar, "Burada estetik kaygılardan kurtulup, tam tersine bir şeyler yapmaya çalışmak gerçekten çok eğlenceli. Aynı zamanda yenilikçi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu konsept beynimizi çok daha farklı şekillerde kullanmaya, farklı örüntüleri işlemeye zorluyor. O yüzden faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.