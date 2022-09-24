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Gündem Sıra bizde! İhsan Şenocak: LGBT Avrupa'da aileyi çökertti
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Sıra bizde! İhsan Şenocak: LGBT Avrupa'da aileyi çökertti

İlahiyatçı İhsan Şenocak, eşcinsel sapkın LGBT'nin Avrupa'da aileyi çökerttiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 22:25:00 -
Sıra bizde! İhsan Şenocak: LGBT Avrupa'da aileyi çökertti

İlahiyatçı İhsan Şenocak, eşcinsel sapkın LGBT'nin Avrupa'da aileyi çökerttiğini bildirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından sapkınlara tepki gösteren Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

"LGBT Avrupa’da aileyi çökertti. Köpek besleyen kadınlar, çocuk büyüten annelerden daha fazla. Yok oluş sürecine girdiğini gören Batı, bizi de bitirmek için ahlaksız oluşumları fonluyor. Bu durumda ahlaksız ilişkileri savunan sadece GAFİL değil, aynı zamanda HAİNDİR."

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