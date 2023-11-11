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Yaşam Sır perdesi aralandı! Otoparkta ölü bulunan kadının katili bakın kim çıktı!
Yaşam

Sır perdesi aralandı! Otoparkta ölü bulunan kadının katili bakın kim çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-11 17:08:00 - 2023-11-11 17:08:24
Sır perdesi aralandı! Otoparkta ölü bulunan kadının katili bakın kim çıktı!

Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında park halindeki bir aracın içinde cansız şekilde bulunan Işıl Deniz Palabıyıklar’ın katilinin, kardeşi Işın Miraç Palabıyıklar olduğu tespit edildi.

19 gün önce kardeşi tarafından öldürüldüğü anlaşılan kadının katili, ekiplerin çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Ablasını öldürdüğü belirlenen şüpheli kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, asfalt ekipleri çalışma yapmak için alanı boşaltmıştı. O esnada park halindeki bir aracın ierisinde birçok kanalda sunuculuk yapmış olan Işıl Deniz Palabıyıklar’ın cansız bedeni bulunmuştu. Adli tıbbın çalışmaları sonucu maktulün 22 Ekim 2023 tarihinde 1 el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişti. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli Işın Miraç Palabıyıklar ile abla Işıl Deniz Palabıyıklar arasında sorunlar olduğu öğrenildi. İkilinin arasındaki anlaşmazlıklardan birinin de maktul ablanın fenomen olarak bir uygulamada canlı yayın açması olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay günü şantiye şefi olarak çalışan Işın Miraç Palabıyıklar’ın ablasına ait aracı kullanırken, E-5 Kozyatağı mevkiinde bir sorun olduğu iddia ederek otomobili sağa çektiği ve ablasını sırtından silahla 1 el ateş ederek ağır yaraladığı öğrenildi. Ağır yaralanan ablasını pişman olup tedavi için hastaneye götüren kardeşin bir anda kararını değiştirerek otoparkta durduğu ve cesedin üzerini örtü ile örterek ağırlık yapması için araçta bulunan radyatörü koyduğu bilgisine de ulaşıldı. Katil kardeşin ablasının uzun süre ortalarda görünmemesi üzerine merak edip soran kişilere yurt dışına gittiği yalanını söylediği de belirlendi.

Cinayet günü yakıt alırken ve hastane bahçesine girerken güvenlik kameralarına yakalanan katil kardeş, Bostancı metrosunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise cinayeti işlediği silah polis ekiplerince ele geçirildi. Katil kardeş Işın Miraç Palabıyıklar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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