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'Sır küpü' Hakan Fidan gerçeği! Davutoğlu'nun hamlesi gerçekleşseydi Fidan'ı kaybetmiştik

Yazar Osman Diyadin, Türkiye'nin hem askeri hem de diplomasi alanında yazdığı başarı öyküsünde hakkı teslim edilmesi gereken bir ismin de MİT Müsteşarı Hakan Fidan olduğunu söyledi. Diyadin, Fidan'ın eski Başbakan tarafından istifa ettirip milletvekili yapılmak istenmesine ilişkin ise kararın Cumhurbaşakanı tarafından geri çektirilmesinin tarihi bir karar olduğunu belirtti.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:03
'Sır küpü' Hakan Fidan gerçeği! Davutoğlu'nun hamlesi gerçekleşseydi Fidan'ı kaybetmiştik

Yazar Osman Diyadin, bugünkü yazısında Türkiye'nin son dönemde askeri ve diplomasi alanında kazandığı başarıları ele aldı. Diyadin, bu başarılarda en büyük haklardan birinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait olduğunu söyledi. Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sır küpü' olduğunu belirten Diyadin, Davutoğlu döneminde Fidan'ın milletvekili yapılmak istenmesinin engellenemesinin ise hayati bir karar olduğunu belirterek "Yoksa Hakan Fidan'ı kaybetmiştik" ifadelerini kullandı.

İşte Diyadin'in dikkat çeken o yazısı;

Bu ülkenin bir yazarı olarak bu yazıyı yazmak boynumun borcuydu...

Çünkü Allah'ın bildiğini kulundan saklamamak gerekir...

Bu MİT'de olsa!..

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerek içeriden gerekse dışarıdan uğradığı tüm saldırıları bertaraf etmesinde, hakkı teslim edilmesi gereken gizli bir kahraman var…

MİT Başkanı Hakan Fidan

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik noktasında elde ettiği askeri ve diplomasi başarısında Hakan Fidan ve ekibi, istihbarat savaşlarında bir büyük başarı hikayesi yazmıştır…

Ve yazmaya da devam etmektedir.

MİT’in gerek ülkemizde gerekse de çevremizde uçan kuştan haberi olduğu ve devletimizin bütün kurumlarını bilgilendirdiği gerçeğini yaşamaya devam ediyoruz…

Yurt dışı takibi ile yerleri tespit edilerek yakalanıp getirilen teröristler (FETÖ-PKK ) ile yurt içinde dolaşan yabancı ve yerli ülke ajanlarının tespiti ve yakalanmalarını Hakan Fidan öncesi ne kadar görmüştük!..

Bizlerin görmediği öyle operasyonlar vardır ki!..

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör devleti yapılanmasının şifrelerinin çözülmesine kim vesile oldu?

Gerek Fırat Kalkanı, gerekse Barış Pınarı Harekatı’nın hem askeri hem de diplomatik yönden başarılı bir şekilde alt yapısının hazır hale getirilmesini kim hazırladı..

Türkiye’nin üzerine oynanan oyunların bozulmasında güvenlik güçlerimize kim öncü kuvvet oldu?

Hakan Fidan Başkanlığındaki Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT)

O nedenle yüzde yüz yerli ve milli kimliği ile MİT Başkanı Hakan Fidan, kim ne derse desin Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ve…
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dışında onu sade bir milletvekili yapmak için istifa ettirmesi, Erdoğan’ın ise buna tepki gösterip “Bu ülkenin sana MİT Başkanı olarak ihtiyacı var” diyerek istifasını geri çektirmesinin ne kadar tarihi önem taşıyan bir karar olduğu şimdi daha net şekilde ortaya çıkmıştır…

Yoksa Hakan Fidan'ı kaybetmiştik...

Bu arada Hakan Fidan’ın neden, niçin Erdoğan’dan habersiz milletvekili yapılmak istendiği sorusunun cevabı Davutoğlu’ndadır!

***

Hani bazıları MİT için "15 Temmuz hain darbe girişimini nasıl sezemediler" diyorlar ya…

Tam aksi MİT olmasaydı o darbe daha kanlı olur ve başarılı olurdu…

15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçlarının daha kanlı olmamasının ve FETÖ’nün hedefine ulaşamamasının nedeni de MİT Başkanı Hakan Fidan ve ekibi olmuştur…

MİT görevini yapmıştır!

Nasıl mı?

MİT, 15 Temmuz darbe girişiminden önce çok kritik bazı bilgilere ulaştı. Genelkurmay ve emniyet başta olmak üzere kamu kurumlarındaki FETÖ mensuplarının kendi aralarında özel olarak mesajlaştıkları uygulama programı çözüldü.

Ve listesi deşifre edildi.

Bu program üzerinden 56 bin kişilik isim listesi saptandı.

Bu liste Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay ve diğer ilgili birimlerle paylaşıldı.

Örgüte ilişkin birçok veri sağlandığı gibi, kurumlarda gizlenmiş kripto FETÖ mensuplarına ilişkin de veri sağlandı. Tasfiye operasyonları da bu listeler üzerinden başlatıldı.

10 Temmuz'da MİT tarafından TSK içindeki 'paralel yapı' mensuplarının isimlerinin bulunduğu liste Genelkurmay'a iletildi…

İşlem yapılabilmesi için Genelkurmay, yürütülen disiplin soruşturmaları olduğunu ve tasfiyelerin ağustos ayındaki YAŞ'ta yapılmasına karar verdi.

MİT'in 10 Temmuz'da Genelkurmay'a gönderdiği isim listesinin sızması nedeniyle FETÖ tarafından darbe girişimi öne çekildi.

Ağustos ayındaki YAŞ toplantısında tasfiye edileceklerini öğrenen FETÖ'cüler, darbe planını 15 Temmuz'a çekti. Aslında darbe girişimi daha organize biçimde 15 Temmuz'dan 3 ay sonra, yani ekim ayında yapılacaktı...

Darbeciler, kalkışmayı 15 Temmuz günü sabaha karşı saat 03.00'te gerçekleştirme kararı aldı…

Darbe teşebbüsü, bir binbaşı tarafından, 'MİT'e baskın' şeklinde ihbar edildi. Darbecilerin "Bu akşam çok önemli bir görev var"diyerek çağırdıkları ve "3 helikopterle MİT'i basacağız ve MİT Başkanı'nı alacağız"dedikleri binbaşı, saat 14.30 civarında "Dışarıdan geldim, üstümü değiştireyim" yanıtını verip MİT Başkanı Hakan Fidan’a gitti.

Ardından MİT, Genelkurmay'a haber verdi.

Girişimin duyulduğunu anlayan darbeciler, bu kez saat 21.00'de harekete geçti…
Ama Türk devleti ve milleti uyanmıştı…

FETÖ mensuplarının tasfiyesinde ağırlıklı olarak ByLock ve Eagle gibi programlar deşifre edildi… FETÖ, MİT'in ByLock'u kırdığını, deşifre olduklarını anlayınca, darbeden 2 ay önce, şifreli ve referansla girilebilen programı kapatmıştı…

FETÖ'cüler, güvenlik kilidinin kırılması daha zor olan Eagle'a geçti.

FETÖ'cüler, merkezi ABD'deki Google'ın içinde serverı bulunan Eagle'ı kullanmaya başladı.

15 Temmuz gecesi de FETÖ mensupları gizli yazışmalarını Eagle üzerinden yapmıştı. MİT, FETÖ'cülerin telefonlarına yüklü Eagle'ı, gizleme ve tespitini güçleştirme amacıyla, 'Line' ve 'Tango' gibi ikonlar altında açtığını tespit etti.

Tango'ya giren FETÖ'cü aslında Eagle'a bağlanıyordu.

MİT Başkanı Hakan Fidan teknik istihbarata yaptığı yatırım ve kabiliyet artırımı sayesinde teknik istihbarat, destek ünitesi olmaktan çıkarılarak faaliyet birimi haline getirildi.

Bu da teknik istihbaratı güçlendirdi.

Hani diyorlar ya “15 Temmuz gecesi nasıl bir anda bu listeler ortaya kondu ve FETÖ’cüler tutuklanmaya başladı.”

Evet MİT gereken listeyi hazırlamıştı işte!

MİT’in istihbarat zaferi Türkiye’de değil ama dünyada yankı buldu…

***
Bunları biliyor muydunuz?

MİT uyusaydı o darbesinin gerçekleşmeme olasılığı çok zayıftı…

O nedenle Hakan Fidan Başkanlığındaki Milli İstihbarat Kuruluşumuz tarih yazmıştır ve yazmaya da devam etmektedir…

Her devletin kendisini koruma noktasında başarıya giden yolu, önce başarılı bir istihbarat çalışmasından geçer…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Hükümet, asker, polis, istihbarat uyumu bugüne kadar görülmemiş şekilde sapasağlam…

Koordinasyon mükemmel...

İşte Fırat Kalkanı Harekatı…

Ardından…

Tarihe damgasını vuran Barış Pınarı Harekatı…

MİT’in sınır ötesi harekatlarda bölge insanı ile kurduğu gönül bağı ile oluşturduğu bilgi ağı, Mehmetçiğe bölgeyi eli gibi hazır hale getirdi…

Tüneller, mağaralar, terörist yuvaları nokta atış Mehmetçiğe sunuldu.

Mehmetçik nerede ne var eli gibi buldu ya da vurup temizledi…

Dikkat edin tek bir sivilin burnu kanamadı. İnsan zayiatı vermeden Türkiye farkını bütün ortaya koydu.

Sizin anlayacağınız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugün üzerine oynanan sinsi oyunlarda hem içeride hem dışarıda ne olup bittiği noktasında uçan kuştan haberi var…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini güçlendiren yolunu açan kuruluşun MİT’in istihbaratın başarısı olduğu görülmektedir. Bugün sırtını rahatlıkla dönebileceği, bütün yurt dışı görüşmelerinde yanından eksik etmediği bir MİT Başkanı gerçeği var.

Dikkat ettiniz mi Sochi’deki Erdoğan-Putin basın toplantısının hemen sonrasında kameraların gösterdiği MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yüzü nasıl gülüyordu!

Bakın...

Yüzde yüz yerli ve milli bir isim olarak Hakan Fidan’ın böylesine kritik bir süreçte MİT Başkanı olması, Türk devleti için büyük bir şans olmuştur…

Ortadoğu'yu eli gibi biliyor...

Suriye istihbaratı ile rotayı çiziyor...

İsrail'in korkulu rüyası Tayyip Erdoğan ile birlikte Hakan Fidan olduğunu iyi bilmek ve görmek gerekir..

Bakın Dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud BarakHakan Fidan'ın MİT Başkanı olarak atandığı dönemde "Türkiye MOSSAD'ının başına kritik bir isim atandı. Onların elinde önemli miktarda sırrımız var. Son iki aydaki izlenimimiz, bu sırları açabilecekleri yönünde. Bu da çok rahatsız edici" sözleriyle Fidan'ı neden hedef almıştı?

İsrail'in Haaretz gazetesinin de aynı günlerde, İsrail'in gizli istihbarat örgütü MOSSAD'ın, Fidan'ın MİT Müsteşarı olarak atanmasından kaygı duyduğunu yazmasının anlamı neydi?

Ya ABD ve İsrail'in maşası FETÖ'nün Hakan Fidanı hedef alması!..

7 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemin Başbakanı olarak Çin gezisinin son günü 12.04.2012 sabahı MİT ile o dönem FETÖCÜ yargı mensupları arasında ortaya çıkan krizde Fidan'a sahip çıkarken ne demişti.

"MİT olayındaki gelişmelerde sessiz kalmak mümkün değil. Hakan Fidan benim sır küpüm. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sır küpü. Türkiye’nin geleceğinin sır küpü.”

İşte Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidanı böyle sahipleniyordu...

Hakan Fidan'ı dünde, bugünde, yarında bundan daha iyi hiç bir söz anlatamazdı...

Erdoğan’ın Hakan Fidan'ı her defasında sahiplenmesinin, MİT'in başında olmasını sürekli istemesinin Türkiye Cumhuriyetinin bekası için ne kadar önemli olduğu gerçeği bugün daha net bir şekilde görülmüyor mu?

Madem geçmişe döndük..

İlginç bir anekdot..

Tarih; 4 Eylül 2016...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KGB geçmişi olan Rus lider Putin’i ziyaret programına Hakan Fidan’ı da almıştı. 

Erdoğan, Putin’e heyeti tanıtırken “Birçok bakanın yanı sıra MİT Müsteşarımız Hakan Fidan da burada”demişti.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Putin'in “İstihbarat şefi burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. O size zaten her şeyi anlatmıştır” şeklinde espirisi aslında bir gerçekçi mesajdı..

Bu adam eski KGB'ci Putin!..

Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Hakan Fidan’ın gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğinin sır küpü olduğu ve onun başkanlığında dünyanın en güçlü istihbarat güçlerinden biri haline geldiğimizi gururla söylemek gerekir...

Hakkının tesliminide yapmak vatandaşlık görevimiz olsa gerek…

Amerika, Rusya, İngiltere halkı istihbarat örgütleri ile övünürken biz Türkler neden böylesine bir başarı öyküsü yazan Milli İstihbarat Başkanımız ve teşkilatı ile övünmeyelim...

Allah yar ve yardımcıları olsun...

Türkiye'de hiç bir şey eskisi gibi değil artık...

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:03
  1. mit müsteşarı hakan fidan
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • HilmiHilmi1 sa önce
    Vatan için, Millet için Çalışanların Allah Yar ve Yardımcıları Olsun, İçerdeki hainlerin ve düşmanların şerrinden Rabbim Muhafaza Eylesin, Allah Uzun Ömürler ve Hayırlı Hizmetler Nasip Etsin İnşaallah Amin Amin Amin
  • TemelTemel3 sa önce
    Aynen katılıyorum Allah razı olsun,herşey vatanımız ve şanlı bayrağımız için
  • topraktoprak5 sa önce
    Bu ülkenin yetiştirdiği nadide fidanlardan biri .Rabbim daima muzaffer etsin...Rabbim senden razı olsun koçyiğit.
  • mehmetmehmet6 sa önce
    o kadar abartmayın.sadece bir astsubay.amasadık.
  • NurNur10 sa önce
    Allah razı olsun başta erdoğan ve fidan kardeşimizden Rabbim onlar gibi olan kardeşlerimizi artırsın onlar bu ülkenin gururu isimlerini saymadığım çok değerli kardeşlerimiz var soylu gibi akar gibi dış işleri bakanımız ve başkanın damatları olağan üstüler Allah ayaklarını sıratı mustakimden ayırmasın her iki cihanda güzellikler versin korusun onları bu ülkede olan hainlerden ve dışarıdaki düşmanlarımızdanve davutoğluna güle babacana ak partiden atılan onlar gibi eski elemanlara dikkat etmeliyiz biz halk olarak
  • Nurettin Bulut Nurettin Bulut 10 sa önce
    Güzel ülkemin geleceği daha güzel ve dünyada daha başarılı bir mevkide olur böyle başarılı insanlar imiz mit mustesarimiza canı gülden tebrik ediyorumyaşasın türkiye m ve Türk milleti bütün insanlık beraberinde daha nice güzel gunlere
  • Ersoy Ersoy 12 sa önce
    Çok güzel bir yazı. Allah Cumhurbaşkanımıza, MİT Başkanımıza ve Kahraman Ordumuzun tüm mensuplarını korusun
  • hızırhızır17 sa önce
    elhamdülillah
  • ssseeessseee17 sa önce
    ALLAHIM REISE SAGLIKLI UZUN ÖMÜR IHSAN EYLESIN INSALLAHMIT MÜSTESARIMIZ SYN HAKAN FIDAN ALLAH SEN DENRAZI OLSUN VATANA MILLETE HIZMETINI ALLAHIM DAIM ETSIN INSALLAH YOLUN ACIK ÖMRÜN UZUN OLSUN MÜSLÜMAN TÜRK MILLETI SANA DUA EDIYOR BIZE HATIRLATMA YAPTIGIN ICIN ALLAH SENDEN DE RAZI OLSUN YAZAR OSMAN DIYADIN ALLAHA EMANET OLUN AMIN AMIN AMIN
  • Gülhayat Aybars Gülhayat Aybars 17 sa önce
    Amin Rabbim yar ve yardımcınız olsun ınş
  • Ismail Ismail 18 sa önce
    Sayin hakan fidan gelecegin devlet baskanidir böyle yerli milli cevherleri allah korusun.
  • HastürkHastürk18 sa önce
    Onurumuzdur sayın fidan sayın cumhurbaşkanımızlada iftihar ediyoruz .çelik gibi ikili
  • rehavirehavi18 sa önce
    Rabbim milli ve manevi olarak donatılmış milletine sahip çıkan ve düşmanına karşı dik duran nice erler yetiştirmeyi nasip etsin
  • Çiçek ÖzerÇiçek Özer19 sa önce
    Çok taktir ediyorum başarılar diliyorum Allah yardımcıları olsun
  • Rasim DUMANRasim DUMAN19 sa önce
    Icerde ve disarda kelle koltukta vazife yapan bu "gizli kahramanlarimizin" haklarini, "maas" ile degil, ancak en kalbi minnet hislerimizle, tebrik, tesekkur ve dualarimizla odeyebiliriz. Basta MIT Baskanimiz Hakan FIDAN olmak uzere, bu guzide teskilatimizin butun mensuplarinin gozlerinden opuyorum. Hepsi baslarimizin tacidir. Rabbim yardimcilari olsun insallah.
  • şeyhoşeyho19 sa önce
    HAYIRDA OLDUĞU MÜDDETÇE RABBIM YAR VE YARDIMCISI OLSUN BAZI EKSİKLİKLER İDE GİDERİLMESİ İCAP EDİYOR 1-İBRANİCE İNGİLİZCE ARAPÇA RUSÇA ÇİNCE MALAYACADİLLERİ İLE İLGİLİ İYİBİLEN LERCE DİL BİLEN ELEMAN YETİŞTİRMESİ 2-HERTÜRLÜ ORTAMDA MİSAL DENİZ DİBİNDE 30-45 DK ARASI KALA BİLEN HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANA BİLEN ELEMANLAR YETİŞTİRİLMESİ 3- TEKNİK YÖNDE ELETRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERE HAKİM OLAN ELAMAN TEKNOLOJİ AJANI OLACAK ŞEKİLDE 4-ALEYHİMİZE OLAY ÇIKARAN VE ÇALIŞAN HER KİM OLURSA OLSUN YERİNDE MIHLAMA OLACAK İKİ KİŞİ VE TEK KİŞİ ŞEHİT OLURSA OLSUN CANA KURBAN (MOSAT NASIL İSLAM ALİMLERİN BİR ÇOĞUNU VE BİLİM ADAMLARIMIZI ŞEHİT EDİYORSA BİZ DE KISASA KISAS OLMASI ELZEM
  • Zekeriya turhanZekeriya turhan19 sa önce
    RabbimTayyip Erdoğan ve Hakkan fidanı Düşmanlarına karşı Her zaman Hakkı Savunma ve yüceltme yolunda ayklarına taş değdirmesin Rabbim Her zaman için Ya ve Yardımcıları olsun Amin Amin Amin.
  • Dadaş Dadaş 19 sa önce
    Davutoğlu yoksa fetöcü birinimi MİT’in başına getirecekti daha neler var inşaallah reis birgün hayatını kaleme alır öğreniriz
  • Ahmet Uçar Ahmet Uçar 19 sa önce
    HAKAN FİDAN KARDEŞİMİZ DEVLETİMİZİN GÖREN GÖZÜ İŞİTEN KULAĞI DEVLETİMİZİN TEMİNATIDIR ALLAH CC. KENDİSİNDEN EBEDİYYEN RAZI OLSUN.İNŞALLAH DAHA BÜYÜK MAKAMLARDA GÖRMEK NASİBOLUR İLERDE KENDİSİNİ.
  • meleknurmeleknur20 sa önce
    RABBİM BÖYLE GÜÇLÜ DURUŞLU VE BAŞARILI GENÇ NESİLLERİN SAYISINI ARTIRSIN!YOLLARI AÇIK OLSUN! RABBİM ZALİME ASLA FIRSAT VERMESİN
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ20 sa önce
    HAKAN FİDAN I KİM İSTEMİYORDU? FGÜLEN. Fgülen in talimatını kim yerine getirmek istedi? DAVUTOĞLU. Bu durumda Ahmet ne oluyor? .....CÜ.
  • PROVAKATÖPROVAKATÖ20 sa önce
    Ozaman geleceğin Cumhurbaşkanı diyebilirmiyiz (putin gibi) kendisine
  • mikiforovmikiforov20 sa önce
    davidoğlu küreselcilerin tahsilatçısından başka birşey degildir, istanbul sözleşmesi kaldirilsa nasırına basmış gibi ciyaklatırsiniz ama bunlarla olmayacak bu iş belli ki

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