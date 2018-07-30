Sır gibi saklıyorlar! İşte ortaya çıkan rakamlar

Muharrem İnce'nin başını çektiği muhalifler için bugün imza toplama süresi doldu. Muhalifler, isimleri perşembe günü Genel Merkez'e teslim edeceklerini açıkladılar. Ancak toplanan imza sayısı hakkında bir bilgi verilmedi. Kulislerde ise rakamla ilgili farklı söylentiler var.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü kurultay için imza verme işleminin saat 17.30 itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Tüzün şu ifadeleri kullandı:

"Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. 'Değişim ve Umut Kurultayı'na destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz."

Ancak Tüzün'ün kaç imza topladıklarını açıklamaması kulisleri hareketlendirdi.

625 İMZA GEREKİYOR

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e göre, yeterli imza toplanamadı, hatta muhalifler 400'ü hiç geçemediler.

CHP'ye yakın meyda kaynakları ise 615 imza toplanabildiğini öne sürüyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'a göre de, muhalifler 632 rakamını bulmayı başardı.