Şipsi yemeği tarifi nasıl yapılır? Terbiyeli tavuk şipsi çorbası

Çerkez yemeği olarak bilinen şipsi çorbası, lezzetli ve doyurucu olmasıyla çok seviliyor. Çok pratik olan bu çorbayı, akşamdan kalan tavuk eti parçalarıyla bile pişirebilirsiniz. Tavuğun lezzeti ile zenginleşen çorba, terbiyeli olarak hazırlanır.

Terbiyeli tavuk çorbası şipsi tarifi

Yapımı için malzemeler

2 su bardağı mısır unu

1 adet tavuk göğsü

5 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Pul biber

Şipsi yemeği tarifi nasıl yapılır?

Tavuğu haşlayıp suyunu süzün ve daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Etlerini bir çatal yardımıyla ince ince didikleyin. Mısır ununu bir tencerede rengi değişene kadar kavurup suyla açın. Tavuk suyunu ısıtıp içine mısır ununu ekleyin ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Bir taşım kaynatın. Soğanı piyazlık doğrayıp ayrı bir tavada pembeleşene kadar kavurun. Sarımsağı, salçayı, tuzu ve pul biberi ekleyip harmanlayın. Soğanın yarısını tenceredeki mısır ununa ekleyip karıştırın. Hazırladığınız şipsiyi geniş bir tabağa alıp üzerine kalan soğanı dökün. Didiklenmiş tavuk etlerini de en üste yerleştirin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...