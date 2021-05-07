"SİPER Hava Savunma Sistemi" projesinde bomba gelişme! Resmen başladı

Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi SİPER’in geliştirilmesine ilişkin sözleşme, 2018 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı arasında imzalanmıştı. Bu kapsamda Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan radar sistemlerinin sistem ve alt sistem tasarım faaliyetlerine devam eden ASELSAN, prototip üretim faaliyetlerine başladı.

Edinilen bilgiye göre; ASELSAN sorumluluğundaki yer sistemlerinin ilk prototiplerinin üretiminin, 2021 yılı içerisinde tamamlanması ve test faaliyetlerine başlanılması planlanıyor. Ayrıca ASELSAN, SİPER Sistemi için veri bağı sistemi geliştirme çalışmalarına da devam ediyor.

SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi’nde; Atış Kontrol Radarı (AKR), Arama Radarı (TEİRS), Haberleşme İstasyon Aracı (HİA), Filo Kontrol Merkezi (FKM) ve Atış Kontrol Merkezi (AKM) gibi birçok yer sistemi bulunuyor.

SİPER Hava Savunma Sistemi

En az 70 kilometre menzile sahip olacak SİPER Hava Savunma Füzeleri, 8×8 konfigürasyonundaki bir füze fırlatma aracı üzerine teçhiz edileceklerdir. Tıpkı HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ Füzelerinde olduğu gibi çift darbeli motora sahip olacak SİPER Hava Savunma Füzesinin, herhangi bir booster kullanmayacağı tahmin edilmektedir.

Her bir SİPER Hava Savunma Sistemi Bataryası; dört adet SİPER Füze Fırlatma Sistemi (FFS)’ne, en az iki adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS)’ne, bir adet TEIRS Arama Radarı (AR)’na, bir adet Atış Kontrol Merkezi (AKM)’ne, bir adet Atış Kontrol Radarı (AKR)’na, bir adet Filo Kontrol Merkezi (FKM)’ne ve üç adet Haberleşme İstasyon Aracı (HİA)’na sahip olacaktır.

SİPER Sistemi’nde Arama Radarı olarak ise ASELSAN tarafından geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi kullanılacaktır.

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