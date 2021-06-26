  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Vicdansızlık! İki kedi başı kesik halde bulundu
Doğu Türkistanlı alim Üstad Yasin Damollacim vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Teknoloji Sinyaller başka bir şeyin göstergesi olabilir! Mars için çarpıcı açıklama
Teknoloji

Sinyaller başka bir şeyin göstergesi olabilir! Mars için çarpıcı açıklama

NASA'dan bilim insanları, Mars'taki "yeraltı göllerinin" düşünülenden daha fazla sayıda olduğunu ortaya koydu. Gezegenbilimci Jeffrey Plaut, "Ya Mars'ın Güney Kutbu'nun altında sıvı su yaygın ya da bu sinyaller başka bir şeyin göstergesi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 22:26:00 - 2021-06-26 22:36:41
Sinyaller başka bir şeyin göstergesi olabilir! Mars için çarpıcı açıklama

NASA'dan bilim insanları, Mars'taki "yeraltı göllerinin" daha önce düşünülenden daha fazla sayıda olduğunu ortaya koydu.

Üç sene önce araştırmacılar, Kızıl Gezegen'in Güney Kutbu'nda ilk kez yüzeyin altında sıvı halde göl bulunduğunu açıklamıştı. Eylül 2020'de, göllerin sayısının 4 olduğu duyurulmuştu.

Çalışmalarda, Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express aracından gelen veriler kullanılmıştı. Araç, gezegendeki buz tabakasının altını araştırmak için Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (Mars Gelişmiş Yeraltı ve İyonosfer Sondaj Radarı) adlı radarla topladığı sinyalleri kullanıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Güney Queensland Üniversitesi'nde gezegen bilimci Graziella Caparelli bunu şöyle açıkladı:

"Bazı maddeler sinyalleri diğerlerinden daha iyi yansıtıyor. Sıvı su da bunlardan biri. Dolayısıyla yeraltından gelen sinyaller yüzeyden gelenlerden daha güçlü olursa, bunun sıvı su olduğunu düşünebiliriz."

Şimdiyse Jeffrey Plaut ve Aditya Khuller adlı gezegenbilimciler, Mars Express'in 15 yıllık verilerini inceleyerek daha fazla benzer sinyaller tespit etti ve bütün Güney Kutbu'nun haritasını çıkardı.

Fakat sinyallerden bazıları yüzeyin yaklaşık 1 kilometre altına kadar uzanıyor. Bu noktada sıcaklıkların eksi 63 santigrat derece civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yani bu bölgeler, yalnızca tatlı suyu değil, bundan daha düşük donma sıcaklığına sahip tuzlu suyu bile donduracak kadar soğuk.

Bununla beraber 2019'da yapılan bir araştırma, yeraltı buzunu eritmek için gereken sıcaklığın, volkanik faaliyetler sonucunda oluşabileceğini ortaya koymuştu. Ancak kanıtlar, Kızıl Gezegen'deki volkanik faaliyetlerin kutuplarda değil daha düşük enlemlerde olduğunu gösteriyor. Khuller bu konuda şöyle konuştu:

"Gereken sıcaklığı elde etmede muhtemel bir yol volkanizma. Ancak Güney Kutbu'nda volkanizmaya dair bir kanıt yok. Yani volkanik faaliyetlerin bu bölgede yeraltı sıvı suyunu oluşturması pek muhtemel değil."

Peki bu sinyaller neyin nesi? Belli değil. "Bu sinyallerin sıvı su olup olmadığından emin değiliz" diyen Plaut, şöyle konuştu:

"Ancak sayıları düşünülenden çok daha fazla. Ya Mars'ın Güney Kutbu'nun altında sıvı su yaygın ya da bu sinyaller başka bir şeyin göstergesi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay