Sinyaller başka bir şeyin göstergesi olabilir! Mars için çarpıcı açıklama

NASA'dan bilim insanları, Mars'taki "yeraltı göllerinin" daha önce düşünülenden daha fazla sayıda olduğunu ortaya koydu.

Üç sene önce araştırmacılar, Kızıl Gezegen'in Güney Kutbu'nda ilk kez yüzeyin altında sıvı halde göl bulunduğunu açıklamıştı. Eylül 2020'de, göllerin sayısının 4 olduğu duyurulmuştu.

Çalışmalarda, Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express aracından gelen veriler kullanılmıştı. Araç, gezegendeki buz tabakasının altını araştırmak için Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (Mars Gelişmiş Yeraltı ve İyonosfer Sondaj Radarı) adlı radarla topladığı sinyalleri kullanıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Güney Queensland Üniversitesi'nde gezegen bilimci Graziella Caparelli bunu şöyle açıkladı:

"Bazı maddeler sinyalleri diğerlerinden daha iyi yansıtıyor. Sıvı su da bunlardan biri. Dolayısıyla yeraltından gelen sinyaller yüzeyden gelenlerden daha güçlü olursa, bunun sıvı su olduğunu düşünebiliriz."

Şimdiyse Jeffrey Plaut ve Aditya Khuller adlı gezegenbilimciler, Mars Express'in 15 yıllık verilerini inceleyerek daha fazla benzer sinyaller tespit etti ve bütün Güney Kutbu'nun haritasını çıkardı.

Fakat sinyallerden bazıları yüzeyin yaklaşık 1 kilometre altına kadar uzanıyor. Bu noktada sıcaklıkların eksi 63 santigrat derece civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yani bu bölgeler, yalnızca tatlı suyu değil, bundan daha düşük donma sıcaklığına sahip tuzlu suyu bile donduracak kadar soğuk.

Bununla beraber 2019'da yapılan bir araştırma, yeraltı buzunu eritmek için gereken sıcaklığın, volkanik faaliyetler sonucunda oluşabileceğini ortaya koymuştu. Ancak kanıtlar, Kızıl Gezegen'deki volkanik faaliyetlerin kutuplarda değil daha düşük enlemlerde olduğunu gösteriyor. Khuller bu konuda şöyle konuştu:

"Gereken sıcaklığı elde etmede muhtemel bir yol volkanizma. Ancak Güney Kutbu'nda volkanizmaya dair bir kanıt yok. Yani volkanik faaliyetlerin bu bölgede yeraltı sıvı suyunu oluşturması pek muhtemel değil."

Peki bu sinyaller neyin nesi? Belli değil. "Bu sinyallerin sıvı su olup olmadığından emin değiliz" diyen Plaut, şöyle konuştu:

"Ancak sayıları düşünülenden çok daha fazla. Ya Mars'ın Güney Kutbu'nun altında sıvı su yaygın ya da bu sinyaller başka bir şeyin göstergesi."