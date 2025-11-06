Sinyal 05.30’da kesildi! Kastamonu’da anne ve oğlundan hâlâ haber yok!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Vali Meftun Dallı, kayıp anne ve çocuğun bulunması için tüm kurumların seferber edildiğini söyledi.

"Bir yerde inşallah evde veya farklı bir mekanda saklanıyor olmasıdır"

Çok sayıda ekibin arama faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Vali Dallı, "Bize ihbar edildiğinden bu tarafa, yani ihbar aldığımızdan itibaren ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, AFAD ekiplerimiz, bölgede bulunan vatandaşlarımız hep birlikte arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bugün itibarıyla 400 jandarma asayiş timimiz, 2 polis ekibimiz, 1 jandarma arama kurtarma ekibimiz, 4 arama köpeğimiz, 10 destekli ekibimiz, yine 3 jandarma asayiş komando timimiz, AFAD'tan da 10 destekli 40 kişilik ekibimiz var. Toplamda 104 ekip burada arama-tarama çalışmalarına katılıyor. Bölgeden insanlarımız da var burada. Yaklaşık 200 kişi bu arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin zorluğunu sizler de görüyorsunuz. Çok kolay bir bölgede arama faaliyeti yürütmüyoruz ama umudumuz, bir yerde inşallah evde veya farklı bir mekanda saklanıyor olmasıdır kadının çocuğuyla birlikte" dedi.

"Elimizdeki her türlü teknik imkanları kullanıyoruz"

Bölgenin oldukça zorlu bir arazi yapısına sahip olduğunu belirten Dallı, "Bütün köy muhtarlarımıza, köydeki vatandaşlarımıza söyledik, arkadaşlarımız gerekli bilgileri verdiler. Onlar da gözlerini dört açarak hareket, ışık ya da farklı bir şey gördüklerinde inşallah haber verirler diye böyle bir umudumuz var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz açıkçası. Tüm terminallerimizi sürekli kontrol ediyoruz, kamera kayıtlarını inceliyoruz, seyahat firmalarından bilgiler alıyoruz. Şehir dışına çıkma ihtimali üzerinde de duruyoruz. Elimizdeki her türlü teknik imkanları, personel olarak dahi her türlü teknik imkanları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Temennimiz, aramaların bir an önce olumlu sonuç vermesidir"

Arama faaliyetlerinin bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ettiklerini ifade eden Dallı, "Bütün temennimiz, hanımefendinin ve evladının inşallah bir zarar görmeden kurtarılmasıdır, bulunmasıdır. Bunun için de dua ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Aramalarımız aile bulununcaya kadar devam edecek. İnşallah bu da çok sürmez, kısa sürede bulunurlar. Temennimiz tabii ki bu arama çalışmalarının bir an önce olumlu sonuç vermesidir" dedi.

"Baz istasyonundan alınan sinyal var"

Vali Dallı, "Bozkurt ilçesinden Köseali köyüne kadar yürüyerek değil, araçla gelmiş. Aracı tespit ettik, aracın şoförünün ifadesi alındı. Bunların tespitlerini yaptık, geldiği ve araca bindiği yer de belli. Ama en son göründüğü görüntü 4 Kasım sabahı baz istasyonundan alınan sinyal var, 05.30 sularında son sinyali almışız. Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. İnşallah sizlere hayırlı bir haber vermek de nasip olur" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türk Kızılay tarafından arama faaliyetine katılan ekip ve gönüllülere ikramlar yapılıyor.