Sinüzitin belirtileri nelerdir?
Sinüzit yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalıktır.
Genellikle burun içine açıldıkları kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle iltihaplandığında ortaya çıkan enfeksiyona sinüzit adı verilir.
Sinüzitin belirtileri nelerdir?
- Burun tıkanıklığı
- Sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı
- Gözlerin etrafında ağrı,
- Diş ağrısı ile karışabilen yanak ağrısı,
- Yüzde basınç hissi,
- Öne eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı
- Ağız kokusu
- Kimi zaman kuru öksürük veya mide rahatsızlığı şikayetleri görülebilir.
- Ateş, daha az görülen bir belirtidir.
- Kronik sinüzitte, belirtilerin süresi üç aydan uzundur.
- Koyu burun akıntısı
- Geniz akıntısı
- Burun tıkanıklığı
- Koku alamama
- Öksürük
Sinüzitten korunmak için bu tavsiyelere uyulması önerilmektedir;
- Gribal enfeksiyon mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmelidir.
- Enfeksiyon süresince burun daima açık tutulmalıdır.
- Bunun için okyanus sularını kullanmak ya da denize girmek sinüslerin boşalması açısından yararlıdır.
- Evde bir su bardağının içine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karbonat karıştırılarak hazırlanan sıvı ile burun içi yıkanabilir.
- Dışarı, ıslak saçla çıkmamaya önem verilmelidir.
- Direkt rüzgara maruz kalınmamalıdır.
- Alerji tedavisi ihmal edilmemelidir.