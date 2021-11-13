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Sağlık Sinüzitin belirtileri nelerdir?
Sağlık

Sinüzitin belirtileri nelerdir?

Sinüzit yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalıktır.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:00:00 -
Sinüzitin belirtileri nelerdir?

Genellikle burun içine açıldıkları kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle iltihaplandığında ortaya çıkan enfeksiyona sinüzit adı verilir.

Sinüzitin belirtileri nelerdir?

  • Burun tıkanıklığı
  • Sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı
  • Gözlerin etrafında ağrı,
  • Diş ağrısı ile karışabilen yanak ağrısı,
  • Yüzde basınç hissi,
  • Öne eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı
  • Ağız kokusu
  • Kimi zaman kuru öksürük veya mide rahatsızlığı şikayetleri görülebilir.
  • Ateş, daha az görülen bir belirtidir.
  • Kronik sinüzitte, belirtilerin süresi üç aydan uzundur.
  • Koyu burun akıntısı
  • Geniz akıntısı
  • Burun tıkanıklığı
  • Koku alamama
  • Öksürük

Sinüzitten korunmak için bu tavsiyelere uyulması önerilmektedir;

  • Gribal enfeksiyon mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmelidir.
  • Enfeksiyon süresince burun daima açık tutulmalıdır.
  • Bunun için okyanus sularını kullanmak ya da denize girmek sinüslerin boşalması açısından yararlıdır.
  • Evde bir su bardağının içine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karbonat karıştırılarak hazırlanan sıvı ile burun içi yıkanabilir.
  • Dışarı, ıslak saçla çıkmamaya önem verilmelidir.
  • Direkt rüzgara maruz kalınmamalıdır.
  • Alerji tedavisi ihmal edilmemelidir.

 

 

 

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