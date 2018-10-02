Sinüzit olmamak için...

Sinüzit genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında oluşuyor. Kafa kemiklerinin içindeki boşlukların enfeksiyonu olarak biliniyor. Belirtileri:

● Alında ve yanaklarda sürekli devam eden baş ağrısı



● Burun akıntısı

Hastalığın tedavisi için kemiklerin içindeki boşlukların havalandırılması gerekiyor. Tıkanıklığı giderici ilaçlar, iltihaba karşı antibiyotik daha ileri safhalarda ise cerrahi müdahale kaçınılmaz oluyor. Yüz kemiklerinizi soğuğa karşı korunmalısınız. Terleme sonrası soğuğa maruz kalmamalısınız. Saçları iyice kurulanmadan dışarı çıkılmamalı. Kışın soğuk havalarda koruyucu başlık kullanılması önemli.