Sinüzit nedir? Sinüzit belirtileri neler? Sinüzit, yüz kemikleri arasında bulunan havalı boşlukların yani sinüslerin iltihaplanması sonucu meydana gelen enfeksiyon kaynaklı sağlık problemidir. Peki Sinüzit için hangi bölümden randevu alınır? Sinüzit hangi doktor bakar? İşte Sinüzit hakkında detaylar…

Sinüzit belirtileri neler?

Sabahları yorgun ve halsiz uyanma, boğaz ağrısı, burunda kuruluk ve kabuklanma, geceleri horlama, burun tıkanıklığı, koku almada zorluk çekme, geniz akıntısı, boğazda batma hissi, kış enfeksiyonlarının 10 günden daha fazla sürede atlatma, sık sık hastalanma geceleri artan öksürük. Özellikle sonbaharda sıkça görülen nezle veya grip, 5-7 günden daha uzun süre devam ederse, yaşanan sağlık problemi çok yüksek ihtimalle sinüzittir. Alerjisi olan hastalarda sonbahar mevsiminde sinüzite daha sıklıkla rastlanır.

Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar sorusuna ilişkin cevapları araştırdık. Sinüzit için kulak burun boğaz bölümden randevu almak gerekmektedir.

Kulak Burun Boğaz (KBB)

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı

Nezle

İşitme kaybı

Kulaktan kan gelmesi

Burun eğriliği

Burunda şekil bozukluğu

Burundan kan gelmesi

Horlama,

Kulak iltihabı,

Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)

Sinüzit,

Tükürük Bezi Hastalıkları

Uçuk,

kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi

Uzun süreli kulak akıntısı

Baş dönmesi

Çene eklem hastalıkları

Kulak çınlaması

Aft