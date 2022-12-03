Sinpaş YTS’den bir ilk

Sinpaş YTS’nin yeni kampanyasıyla bankasız ve faizsiz ev, iş yeri veya araç satın almak isteyen müşteriler hizmet bedelinin bütçelerine uygun bir miktarını üyelik aşamasında yatırmalarının ardından ödemelerinin kalanını teslimat ayına kadar erteleyebilecek. Hizmet bedelini peşin ödeyemeyen ancak tasarruf sistemi üzerinden ev ya da araç sahip olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayacak olan kampanyadan faydalanmak ise kolay. Yatırım planı yapanlar, Sinpaş YTS şubelerinin yanı sıra online hizmet ağıyla da tasarruf danışmanlığı hizmeti alabiliyor.

Tasarruflarını değerlendirmek isteyen gurbetçiler de Sinpaş YTS’nin online görüşme hizmetlerine büyük ilgi gösteriyor. Kanada, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Somali, Tanzanya ve Türkmenistan’da yaşayan aileler, şirketin danışmanlık hizmetiyle tasarruflarını değerlendirebiliyor.

Faizsiz ödeme planları

Sinpaş YTS, sunduğu ‘Planlı Tasarruf Modeli’, ‘Avantajlı Tasarruf Modeli’ ve ‘Esnek Tasarruf Modeli’ gibi tasarruf yöntemleriyle isteyen herkese finansal ihtiyaçlarını karşılama imkânı sağlıyor. Her gelir grubundan dileyen herkes, tüm ihtiyaçlarını özel ödeme seçenekleri, hızlı, kolay ve en uygun maliyet olanaklarıyla karşılayabiliyor.